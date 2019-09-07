«برج خليفة» السابع عالمياً ضمن أفضل المعالم السياحية

المصدر: دبي - سيد صالح

صنّف موقع «غلوب هانترز» البريطاني المتخصص في حجز الرحلات السياحية عبر شبكة الإنترنت، «برج خليفة»، في المركز السابع على قائمة أفضل المعالم السياحية العالمية.

وأصدر الموقع أخيراً قائمة بأفضل 10 معالم سياحية عالمية، استناداً إلى عدد عمليات البحث عن كل معلم عبر محرك البحث الشبكي الشهير «غوغل». وذكر «غلوب هانترز»، في تقرير مُرفَق بالقائمة، أن «برج خليفة» جدير بالزيارة، لكونه أطول بناية في العالم، ويكفي الإطلالة الخلابة التي يتيحها لرواده، والتي تكشف معالم دبي كافة.

ثم تطرق التقرير إلى دبي بشكل عام واستعرض أفضل الوسائل المتاحة لزيارتها من دون تحمل كلفة باهظة. وتفوق «برج خليفة» في القائمة على «برج إيفل» الذي حل ثامناً؛ ومتنزه «يلوستون» بولاية «ويومينغ» الأمريكية، والذي جاء في المركز التاسع؛ و«شلالات نياغرا» الشهيرة في كندا، والتي صُنفَت في المركز العاشر.

وكانت المراكز الستة الأولى على قائمة «غلوب هانترز» لأفضل المعالم السياحية العالمية من نصيب مدينة ملاهي «ديزني لاند» في «اناهايم» بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ «ديزني لاند» في باريس؛ «والت ديزني ورلد» بمدينة «أورلاندو» بولاية فلوريدا الأمريكية؛ ضريح «تاج محل» الهندي الأشهر؛ مدينة «ماتشو بيتشو» في بيرو.