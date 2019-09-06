دبي وجهة عطلات عائلية مثالية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته «تلغراف» أن الطقس الدافئ والترحيب الودي والأشياء الممتعة، التي لا نهاية لها تجعل دبي المكان المثالي لقضاء عطلة شمس شتوية مع العائلة.

وأضافت الصحيفة اللندنية أن مناخ دبي يمتاز بطابعه الخاص، ما يجعلها المكان المثالي للعطلات العائلية التواقة للاستمتاع بقليل من شمس الشتاء، موضحة أنه على الرغم من سحرها، فإن دبي صديقة للأطفال بشكل لا يصدق، ليس بما تزخر به من وسائل الترفيه والمغامرة، ولكن الأطفال من جميع الأعمار سيحظون باستقبال وترحيب حارين في معظم المؤسسات في أنحاء المدينة.

واعتباراً من أواخر أكتوبر، يصبح طقس دبي دافئاً وبحلول أواخر ديسمبر، يكون مناخ المدينة مشابهاً ليوم ممتع في شهر مايو في المملكة المتحدة، ولكن مع وجود فرصة أقل بكثير لهطول الأمطار.