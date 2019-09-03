أبوظبي تستهدف جذب 600 ألف سائح صيني بنهاية 2021

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن الدائرة لديها خطة استراتيجية لجذب السياح الصينيين إلى العاصمة أبوظبي خلال العام المقبلين، وذلك لتحقيق هدفها باستقطاب 600 ألف سائح صيني في نهاية 2021.

وأضاف، في تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الثامنة من «ملتقى الصين»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالتعاون مع «إن بي آي ميديا» يومي 2 و3 سبتمبر في حلبة مرسى ياس، إن أبوظبي استقبلت نحو 400 ألف سائح صيني في العام الماضي، ولدينا منذ بداية العام الجاري زيادة بنسبة 22% في أعداد الزوار الصينيين، ونتوقع نسباً أكبر في الأشهر المقبلة مع بدء موسم الفعاليات وقرب رأس السنة الصينية.

وأوضح الشيبة أن مراحل الخطة الاستراتيجية ستشمل أجزاء تنفذ في العامين المقبلين 2020 و2021، وأجزاء أخرى تنفذ في السنوات المقبلة لا سيما أن السوق الصيني يعد من الأسواق الضخمة وهدفاً رئيسياً، لافتاً إلى أن «ملتقى الصين» المنعقد حالياً هو حدث رئيسي للعاملين في قطاع السفر والسياحة الراغبين في زيادة حجم أعمالهم وصفقاتهم في السوق الصيني.

منتجات

ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية المقرر تطبيقها ستشمل زيادة عدد المنتجات السياحية في أبوظبي، إلى جانب العمل مع القطاع الحكومي والخاص لتطوير منتجات سياحية مختلفة سواء على ساحل أبوظبي أو داخل المدينة وتشمل منتجات ترفيهية أو ثقافية أو حتى أنشطة سياحية يومية لتوفير خيارات أكثر للسائح الصيني.

وقال إنه يجري العمل على قدم وساق لتجهيز الوجهات السياحية في العاصمة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال السائح الصيني من حيث توفير المرشد السياحي الذي يتحدث اللغة الصينية في الفندق أو المولات، وكذلك السماح بالدفع ببطاقات الائتمان والتطبيقات الهاتفية الخاصة بالصينيين.

وأوضح أن بعض الفنادق في أبوظبي لديها الآن مرشدون سياحيون يتحدثون الصينية، وأيضاً بعض المولات مثل ياس مول، كذلك نعمل على تسهيل تعامل الصينيين في محلات التجزئة التي يقبلون عليها بالتنسيق مع كل أطراف القطاع السياحي.

مرحباً بالزائر الصيني

وحصلت معالم جذب وفنادق عديدة في الإمارة على شهادة «مرحباً بالزائر الصيني» التي تمنحها «أكاديمية السياحة الصينية» للوجهات ومنشآت الضيافة تقديراً لتقديمها خدمات عالية الجودة للزوار الصينيين، بما في ذلك توفير أطقم عمل تتحدث لغة الماندرين. ويحظى الزوار الصينيون بالكثير من المميزات في أبوظبي، ومنها الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي. وتقبل مقاصد ومرافق سياحية كثيرة في جميع أنحاء أبوظبي البطاقات المصرفية «يونيون باي»، ما يسهل على الزوار دفع قيمة مشترياتهم وإنفاقهم في الفنادق والمطاعم.