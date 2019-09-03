الإمارات الثامنة عالمياً في الرحلات الشبابية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

اختار موقع «غلوب هانترز» البريطاني المتخصص في حجز الرحلات السياحية عبر شبكة الإنترنت الإمارات ثامن أفضل وجهة عالمية للرحلات السياحية الشبابية.

واعتمد «غلوب هانترز» في تصنيفه لأفضل وجهات الرحلات الشبابية حول العالم على ترتيب هذه الوجهات وفقاً لأحدث نتائج مجموعة أخرى من المؤشرات ذات الصلة كمؤشر السعادة العالمي الذي يرصد أسعد بلدان العالم؛ ومؤشر السلم العالمي الذي يصنف أكثر دول العالم أماناً؛ ومؤشر «نامبيو» لرصد كلفة المعيشة في مختلف دول العالم؛ وعدد آخر من المؤشرات.

وتفوقت الإمارات في جاذبيتها للرحالة الشباب على أستراليا؛ سنغافورة؛ والمملكة المتحدة، والتي احتلت المراكز التاسع؛ العاشر؛ والـ14، على التوالي.

كما تفوقت الإمارات أيضاً على كلٍ من الولايات المتحدة؛ فرنسا؛ ألمانيا؛ الهند؛ الصين؛ وروسيا.وتصدرت فنلندا قائمة «غلوب هانترز» لأفضل وجهات الرحلات الشبابية؛ تلتها الدنمارك؛ فيما حلت كندا ثالثة؛ وجمهورية التشيك رابعة، وجاءت السويد؛ هولندا؛ والنمسا في المراكز من الخامس وحتى السابع، على التوالي.