دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية للسياحة البحرية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «لا كوتيديان» الفرنسية أن البيانات والأرقام الخاصة بموسم السياحة البحرية الماضي 2018/‏‏2019 في دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية رئيسية للسياحة البحرية.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن سياحة الرحلات البحرية في دبي، موضحة أن هذه النتائج شهدت زيادة هائلة في عدد خطوط الرحلات البحرية العابرة لدبي، كما سجلت زيادة قياسية بلغت 51% في عدد سفن الرحلات التي رست في دبي كوجهة نهائية.

وأضاف أن الموسم الماضي شهد زيادة 38% في عدد سفن الرحلات التي زارت دبي لغرض التوقف العابر، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس الشعبية الطاغية التي تحظى بها دبي بين عشاق الرحلات البحرية حول العالم.

وأشار إلى أن الموسم الجديد سيبدأ 19 أكتوبر المقبل، وأفاد بأن عدد سفن الرحلات التي أكدت زيارتها إلى دبي خلال الموسم بلغ 211 سفينة.