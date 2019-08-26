ترويج أبوظبي وجهة للسياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت «مبادلة للرعاية الصحية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة «نيرفانا للسفر والسياحة» لتوحيد جهودهما بهدف الارتقاء بالمبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رئيسية في مجال السياحة العلاجية في المنطقة، وجعل الإمارة الخيار الأول للمرضى الإقليميين والدوليين، بما ينسجم مع أحد المحاور الرئيسية لرؤية أبوظبي 2030.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستركز مجالات التعاون بين الجانبين على سُبُل استقطاب الزوار المحتملين من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وروسيا والصين والهند. كما ستشمل الشراكة جوانب متعددة، بما في ذلك إطلاق باقات وعروض خدمات مشتركة شاملة لتشجيع السياحة الطبية، إلى جانب استكشاف فرص التسويق والأعمال المشتركة.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، رئيس «مبادلة للرعاية الصحية»: هذه الاتفاقية بداية مرحلة جديدة من الاتفاقيات، التي ننوي عقدها لتعزيز النمو المستدام في مجال السياحة الطبية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجيتنا الطموحة للمرحلة القادمة إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع اقتصادنا.

شراكات متميزة

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة: تسهم مثل هذه الشراكات المميزة بين الجهات الحكومية المسؤولة عن خدمات الرعاية الصحية والشركات الرائدة في القطاع الخاص في جعل أبوظبي مقصداً عالمياً للسياحة العلاجية.

وتنصب جهودنا حالياً بالتعاون مع شركة «مبادلة للرعاية الصحية» على العمل معاً لتلبية جميع احتياجات المرضى القادمين من الخارج، حيث نجحت «مبادلة» خلال السنوات الماضية في تعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، معتمدة في ذلك على الخبرات والكفاءات الموجودة في القطاع، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة في الإمارة.

ونتطلع إلى الفوائد التي ستقدمها هذه الشراكة والدور الذي ستلعبه في تعزيز موقع العاصمة وجهة إقليمية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للحصول على أفضل خدمات الرعاية الصحية عالمية المستوى.

وأضاف: استقبلت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي فقط مرضى من 80 دولة حول العالم، قدموا لتلقي العلاج، الأمر الذي يشير إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الإمارة. ونحن متفائلون ومتشوقون للمساهمة في جعل أبوظبي لاعباً رئيسياً في الأسواق الاستراتيجية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال تتبع أحدث المستجدات والاتجاهات الطبية والعوامل التي تغذي تطوير قطاع السياحة الطبية.

شبكة

وتشمل شبكة مبادلة للرعاية الصحية العديد من مرافق ومراكز الرعاية الطبية عالمية المستوى مثل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و«هيلث بوينت» ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والمختبر المرجعي الوطني ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد ومركز العاصمة للفحص الصحي ومركز أمانة للرعاية الصحية. ولدى مبادلة للرعاية الصحية خطط للتوسع المستمر بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المرضى المحليين والإقليميين والدوليين.