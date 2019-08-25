استطلاع «البيان »: السائحون يفضلون حجوزات المواقع الإلكترونية عن الشركات التقليدية

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت نتائج استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» أن النسبة الكبرى من الأفراد باتوا يعتمدون على المواقع الإلكترونية في حجوزات تذاكر الطيران والفنادق، مقارنة مع وكالات السياحة والسفر التقليدية، ما يعكس تنامي الإقبال على الوسائط الرقمية في عالم السياحة، الأمر الذي فرض تحدياً كبيراً أمام الشركات التقليدية.

وأشار 78 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» إلى أنهم يعتمدون على المواقع الإلكترونية لحجز تذاكر السفر والفنادق، مقابل 22 % ممن يلجأون لوكالات السياحة والسفر.

فيما بلغت نسبة مستخدمي مواقع الإنترنت لحجز تذاكر السفر والفنادق في الاستطلاع عبر تويتر إلى 68%، مقابل 32% ممن لا يزالون يفضلون وكالات السياحة والسفر، وجاءت النتائج مطابقة تماماً للاستطلاع عبر «فيسبوك».

وكان تقرير لشركة «كليرتريب» المتخصصة في حجوزات السفر الإلكترونية قد أظهر أن سوق السفر عبر الإنترنت في الإمارات ارتفع بنسبة 3% في2017.

وبلغت نسبة الحجوزات عبر الهاتف في السوق الإماراتي في عام 2017 نحو 25% من مجمل الحجوزات الإلكترونية بنمو 61% مقارنة مع 2016، فيما وصل متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها في الإمارات عبر موقع الشركة إلى 1000 تذكرة يومياً.

وأظهر التقرير ‏أن 20% من المسافرين في الإمارات يرغبون في إجراء الحجوزات أثناء العروض الترويجية، تليها الكويت بنسبة 19%.