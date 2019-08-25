دبي خامس أفضل مدينة للزيارة عالمياً في 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المركز الخامس عالمياً ضمن قائمة أفضل مدن الزيارة في عام 2019، والتي نشرها موقع «Far & Wide».

وذكر الموقع في سياق استعراضه مواطن الجذب السياحي في دبي: أن المدينة من خلال حلّتها كحاضنة لأماكن جذب سياحي ومبان ضاربة لأرقام قياسية، ليس من المستغرب أن تستقبل حوالي 16 مليون مسافر سنوياً، حيث باتت دبي مقصداً لمختلف السائحين من كل أنحاء العالم الذين يتطلعون إلى رؤية ما تضمه من وجهات قلما تجدها في مكان آخر. وأضاف الموقع: إذا كنت ترغب في زيارة دبي عندما يكون عدد الحشود المحتمل أقل والأسعار أرخص، جرب شهري مايو ويونيو، حيث يكون متوسط درجات الحرارة مناسباً تماماً، لذلك يمكن قضاء الأيام في المنزل أو على الشاطئ.

يشار إلى أن القطاع السياحي في دبي سجل معدلات نمو جيدة خلال عام 2018 على صعيد الحركة السياحية الوافدة للدولة، وكذلك الأداء التشغيلي للفنادق، رغم التحديات التي تواجه صناعة السياحة العالمية، وهناك توقعات بأن يواصل القطاع مسيرة نموه خلال الأعوام المقبلة، بفضل المحفزات والإجراءات الجديدة.

وكشفت آخر الإحصاءات الخاصة بأعداد الزوّار الدوليين لدبي لعام 2018، أن الإمارة سجلت 15.92 مليون زائر دولي لليلة واحدة، الأمر الذي يؤكد قوة جاذبيتها كونها وجهة عالمية مفضّلة، إذ أسهمت الأسواق الرئيسية لدبي في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين منها بما يعزّز من قطاع السياحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية الرامية إلى استقبال المزيد من الزوّار الدوليين بحلول 2025.