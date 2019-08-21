تباطؤ في القطاع السياحي التايلاندي

المصدر: تايبيه - أ ف ب

يظهر القطاع السياحي التايلاندي بعد سنوات من التقدم مؤشرات تباطؤ، خصوصاً بفعل انخفاض أعداد الزوار الصينيين وازدياد قيمة العملة المحلية، ما يجعل كلفة الإجازات في تايلاند أغلى للسياح الأجانب.

واستضافت البلاد 19,8 مليون سائح في الأشهر الستة الأولى من 2019، في شبه استقرار (1,48 %) مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة السياحة.

على سبيل المقارنة، ارتفعت نسبة إقبال السياح بنسبة 9 % بين 2016 و2017 وبأكثر من 7 % بين 2017 و2018.

وسُجل تراجع في تهافت السياح الصينيين الذين يشكّلون الجنسية الأولى بين مجمل زوار تايلاند، بلغت نسبته 5 % في النصف الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة عينها من 2018، وذلك منذ وفاة 47 صينياً إثر غرق سفينة في بوكيت في يوليو 2018.