"جنة سرية" على الأرض تحتضنها مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

يقع شاطئ النيزك "الجنة السرية" على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مرسى علم بجمهورية مصر العربية أي ما يقارب من عشرين دقيقة من منتجع بورت غالب؛ وقد حصل على اسمه هذا من سكان المنطقة الذين يعتقدون بأن شكله هذا قد تكوّن نتيجة اصطدام أحد النيازك بالشاطئ ومع أن علماء الجيولوجيا نفوا احتمال صحة هذه القصة، إلا أن اسم المكان وجماله لا يزالان يجذبان الأشخاص من حول العالم.

ويتمتع الشاطئ ببعض من الشهرة بين عشاق السفر فى جميع أنحاء العالم، كما أنه معروف بأنه مسبح طبيعى على شكل عين يمتد قطره إلى أمتار عدة، ويمتلئ بمياه البحر الأحمر الفيروزية الساحرة.

ويقصد هذه الجنة الرائعة آلاف السياح يستمتعون بها سنويا ويأتون من مختلف أنحاء العالم لقضاء بضع ساعات بجوار سحرها الذى لا يعرف عنه الكثير من المصريين أى شيء.