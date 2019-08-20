أبوظبي ترسخ مكانتها وجهةً سياحيةً على مدار العام

المصدر: أبوظبي - وام

حقق موسم السياحة الصيفية في أبوظبي بداية مبشرة هذا العام مع ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 758 ألف نزيل في شهري مايو ويونيو الماضيين، بنسبة زيادة 6,3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لتقرير أداء المنشآت الفندقية بالإمارة عن الربع الثاني من العام الجاري.

ونجحت أبوظبي في تعزيز مكانتها بوصفها وجهة سياحية رائدة على مدار العام، بما في ذلك فصل الصيف، بفضل ما توفره الإمارة من مرافق سياحية وترفيهية مغطاة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة والعروض الجاذبة في مراكز التسوق والعديد من المرافق والمعالم السياحية، بالإضافة إلى العروض على أسعار الفنادق، التي تسهم بشكل كبير في جذب الزوار لأبوظبي.

أمان واستقرار

وتعتبر أجواء الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها الإمارات من أبرز عوامل الجذب الرئيسة للسياح من مختلف دول العالم، حيث تحتل العاصمة أبوظبي المرتبة الأولى عالمياً كونها أكثر المدن أمناً في العالم.

ويشكل تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر من كل عام عاملاً مهماً في زيادة تدفق السياح إلى الإمارة خلال موسم الصيف، لا سيما من العائلات التي تتوفر أمامها فرصة للاستفادة من خصومات الصيف الكبيرة في مراكز التسوق ضمن «موسم عروض صيف أبوظبي»، إلى جانب مبادرة «أذواق العاصمة»، التي توفر باقة من الصفقات الرائعة في المطاعم ومرافق الأطعمة والمشروبات.

ترفيه عائلي

وتعد أبوظبي وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، حيث تحتضن العديد من الوجهات الترفيهية العائلية المميزة، منها جزيرة السعديات التي تعد من أهم المشاريع السياحية في الدولة وتستقطب عدداً كبيراً من الزوار بشكل سنوي من أنحاء العالم كافة، نظراً لتمتعها بأنشطة ذات طابع سياحي، إضافة إلى الفنادق الفخمة التي تميزها عن غيرها من المناطق في الإمارة، وشاطئ السعديات الخلاب.

وتضم الجزيرة مجموعة كبيرة من المتاحف التي تمثل أهم تجمع ثقافي في الإمارات، ومن هذه المتاحف متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وجميعها تلقى رواجاً واسعاً من المهتمين بالتعرف على تاريخ وثقافة الإمارات.

ومن معالم الجذب الأخرى الموجودة داخل الجزيرة صرح منارة السعديات، الذي يهدف إلى تعريف الزوار بمكانة أبوظبي وتطورها الثقافي والتاريخي، حيث تحتوي على صالتي عرض مفتوحتين أمام الجمهور لعرض الأفلام الإرشادية، كما يوجد «صالة فنون أبوظبي» التي تعرض برامج فنية وتستضيف معارض على مدار العام.

ويمثل قصر الحصن أحد أبرز الوجهات السياحية في العاصمة أبوظبي، والذي يلخص مرحلة تاريخية مهمة لها منذ القرن الثامن عشر، فيما يستقطب جامع الشيخ زايد الكبير ملايين الزوار سنوياً باعتباره تحفة معمارية إسلامية ومنارة فكرية تعزز روح التسامح والمحبة على المستوى العالمي.

تسوق

ومن الأماكن الترفيهية والسياحية الأخرى في العاصمة أبوظبي، يجد السائح مركز تسوق «ياس مول» الذي يقع فوق جزيرة ياس، ويضم ما يزيد عن 370 محلاً تجارياً، ويأخذ الجانب الترفيهي منه قسماً كبيراً، حيث يحتوي على مناطق ألعاب مخصصة للأطفال من مختلف الأعمار، كما يرتبط المول بشكل مباشر بعالم فيراري الشهير، الذي يعد من أهم أماكن السياحة في العاصمة، وهو المتنزه الأول من نوعه في العالم المستوحاة فكرة تصميمه من سباقات الفيراري العالمية الشهيرة.

وعدا عن كونها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تحوز تقييم الاستدامة لاتباعها أسلوب المباني الخضراء، تضم المدينة المائية «ياس ووترورلد» 43 لعبة ومنزلقة، بينها 5 مرافق غرائبية تعتبر الأولى من نوعها، وتحظى بجائزة الريادة، وبتصنيف «أفضل حديقة ألعاب مائية» في العالم، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد العالمي المختص بتصنيف المواقع الترفيهية.