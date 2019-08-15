دبي سابع أكثر الوجهات الفخمة شعبية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز السابع كونها أكثر الوجهات الفخمة شعبية في العالم، متقدمة على مدن عالمية عريقة مثل أمستردام وسدني وفينيسا، وذلك في تقرير«فيرتوسو للوجهات الفخمة 2016».

وتصدّرت القائمة التي ضمت 10 مدن باريس، فيما اشتركت كل من روما ونيويورك في المركز الثاني وفي المركز الثالث جاءت كيب تاون ثم لندن.

وقالت شركة «فيرتوسو»: إن التقرير هو مسح سنوي لشركاء وكالة السفر العالمية من الشركة نفسها ومستشاريها الذين يشكلون أقوى قوة للمبيعات في السفر الفاخرة، ويتوقع هذا التقرير اتجاهات السفر الراقية لعام 2019 بناء على الحجوزات الحالية والمتوقعة. من الوجهات الأكثر شعبية إلى الأكثر إقناعاً.

وأبرز التقرير أهم الأسباب التي تدفع الأثرياء للسفر عام 2019 وأهمها استكشاف وجهات جديدة، والبحث عن تجارب حقيقية والراحة والاسترخاء وقضاء الوقت أو إعادة الاتصال مع أحبائهم.

وشركة «فيرتوسو» هي شبكة تضم أكثر من 17500 مستشار سفر في أكثر من 1000 موقع وكالة في 50 بلداً في أنحاء العالم، وتتمتع باتفاقيات حصرية مع أبرز الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية والشركات السياحية وشركات الطيران والمشغلين الأرضيين والتخصصات الرائدة في العالم.