هامبورغ تستقطب أعداد زوار متنامية من الدول الخليجية

المصدر: دبي- البيان

تواصل هامبورغ ثاني أكبر المدن الألمانية، استقطاب المزيد من الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت المدينة نحو 15.71 ألف ليلة فندقية (ليلة مبيت) بين يناير وأبريل 2019 بزيادة قدرها 3.4% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وباتت المدينة واحدة من وجهات السفر المفضلة لدى المسافرين الخليجيين، نظراً للمقومات السياحية المتنوعة التي تمتلكها والخدمات الراقية التي تقدمها، وتشمل المواقع البارزة الواجهة البحرية والتي تعد من أبرز معالم المدينة، إضافة إلى مراكز التسوق العصرية، والفنادق الفاخرة، والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان. وتتوفر رحلات يومية مباشرة تربط مدينة هامبورغ بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هامبورغ واحدة من أكثر المدن خضرةً في ألمانيا، وتشتهر بصفة خاصة بواجهتها البحرية التي تضم العديد من مناطق الجذب السياحي، والتي تمنح المدينة طابعاً بحرياً رائعاً ومناخاً لطيفاً يميل إلى البرودة خلال أشهر الصيف التي باتت تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة في مختلف أنحاء أوروبا.

كما تعد هامبورغ وجهةً مثالية لعشاق الرياضات المائية من السكان المحليين والسياح على حدٍّ سواء. ويوجد العديد من النوادي الرياضية ومراكز تأجير القوارب الواقعة عند ضفاف بحيرة ألستر.