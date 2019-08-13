5 مخالفات يرتكبها السياح في العالم من دون قصد

المصدر: برلين ـ د ب أ

جزء من متعة السفر إلى دولة جديدة هو مدى اختلافها. ولكن أحياناً ما تكون هذه نقطة سلبية عندما يخرق السياح القانون عن جهل أو يقعون في خطأ كبير. وفيما يلي 5 قواعد غير شهيرة في بعض الدول يخرقها السياح من دون قصد:

الضوضاء: من المعروف أن مضغ العلكة يعاقب عليه القانون في سنغافورة. ولكن الأشخاص الذين يزعجون من حولهم بالموسيقى أو غيرها من أشكال الضوضاء يمكن أن يواجهوا غرامة تصل 726 دولاراً. وبالنسبة «للأغاني الفاحشة أو القصائد القصصية»، فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى ثلاثة أشهر في السجن.

السمومبي: في ليتوانيا من يعبر الطريق، بينما يستخدم الهاتف الجوال يمكن أن يكلفه ذلك ما يصل إلى 12 يورو غرامة.

الموضة: الملابس المموهة المستوحاة من الجيش بكل ألوانها وأشكالها محظورة بموجب قانون عسكري في ترينيداد وتوباغو. وينوه مكتب الخارجية الألمانية إلى أن أي شخص يحضرها إلى البلاد أو يشتريها أو يرتديها يجب أن يدفع غرامة وسوف تصادر الملابس أيضاً.

المشروبات: لا تفكر في إحضار مشروب غازي إلى نيجيريا، إنه بين العديد من المفردات اليومية المدرجة على قائمة الممنوعات بمكتب الجمارك. ومن بين المدرج على القائمة أيضاً الأقلام الجافة ذات الرأس الكروي والصابون.

وقود: هل أنت متوجه إلى رحلة على الطريق عبر ألمانيا؟ إذن فلتتأكد من أن خزانك به ما يكفي من الوقود، حيث إن ركن السيارة أو إيقافها على الطريق السريع يمكن أن يعني غرامات ونفاد الوقود وهو الأمر الذي يمكن تجنبه لا يعترف به كعطل بالسيارة.