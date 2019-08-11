دبي تاسع أفضل وجهة في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تقدمت دبي على كثير من مدن وجهات السفر العالمية محتلة المركز التاسع في قائمة ضمت 50 وجهة سياحية عالمية متفوقة على مدن نيويورك وإدنبرة وروما وطوكيو ولوس انجلوس وموسكو، في القائمة التي أعدها ونشرها موقع مجلة Big7 travel.

وقال الموقع إن دبي تعد واحدة من أروع الوجهات وأكثر الوجهات جاذبية للسياح، وخاصة هي ضمن الأكثر شعبية لدى قراء الموقع، مضيفة إن برج خليفة ناطحة السحاب الأعلى عالمياً يهيمن على أفق المدينة الساحر الزاخر بالأبراج الشاهقة بإطلالته المتألقة.

وجاءت مدينة بالي في صدارة المدن الخمسين تلتها نيو أورليانز ثم كيري ومراكش وسدني. جاءت القائمة بناء على نتائج استطلاع تم إجرائه على 1.5 مليون من متابعي الموقع.