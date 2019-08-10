«الاتحاد للطيران» تعتمد منصة توزيع السفر مفتوحة المصدر من «وايندينغ تري»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للطيران» عن إقامة شراكة مع منصة توزيع السفر المفتوحة المصدر التي طورها نظام «وايندينغ تري» الإيكولوجي. وتهدف «الاتحاد للطيران» من خلال هذه الشراكة، إلى اعتماد منصة توزيع السفر المفتوحة المصدر من وايندينغ تري لاستكشاف فرص جديدة تتعلق بتوزيع منتجاتها وخدماتها بشكل سلس، وتعزيز الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية.

تأتي هذه الشراكة بعد مشاركة «الاتحاد للطيران بدورة الهاكاثون الأخيرة التي نظمتها وايندينغ تري في 2 -3 يوليو في مدينة لشبونة، وفوزها بتحدي الأعمال مع تقديم تطبيق على شبكة الانترنت للباقات التي تقدمها أبوظبي لمسافري العبور. وقد جمع التطبيق بين عدة واجهات لبرمجة التطبيقات منشورة على نظام وايندينغ تري، لإظهار مثال حقيقي لاستخدام التكنولوجيا في الحياة الواقعية.

وقد أطلقت منصة«وايندينغ تري» وسم #HackTravel للاستخدام من قبل الشركاء الأساسيين في قطاع السفر، منهم مسؤولون في الفنادق، شركات الطيران، وكالات السفر الإلكترونية، والشركات الناشئة للتعاون مع شركات البرمجة وتطوير البرامج الإلكترونية لمواجهة تحديات الحياة الواقعية من خلال تقديم مقترحات إثبات المفهوم إلى جانب الخروقات التقنية والاستفادة من الخبرة الجماعية.

وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران»: يسرّنا العمل مع وايندينغ تري، التي تعمل بجهد لتسخير إمكانيات تكنولوجيا البلوكتشين وخلق سوق توزيع جديدة لقطاع السفر. ونحن في الاتحاد ملتزمون باستكشاف شراكات مبتكرة تعزز الخيارات المقدمة إلى العملاء.