وفد سياحي إماراتي يهنئ عمدة باد هوف غشتاين النمساوية

المصدر: البيان الإلكتروني

قام وفد من سياح دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس في قرية باد هوف غشتاين في النمسا بزيارة عمدة القرية السيد ماركوس وتقديم درع تذكارية باسم السياح الاماراتيين متمنين له التوفيق وذلك بمناسبة توليه المنصب الجديد خلفاً للعمدة السابق، والذي تربطه علاقة قوية مع السياح الاماراتيين خلال السنوات الماضية، وكانت الفعاليات التي اقيمت من العام 2014 خير دليل على ذلك وأظهر تعاوناً كبيراً لإنجاح هذه الفعاليات التي لاقت صدى واسعاً في النمسا وكذلك على مستوى دول الخليج العربي.

وقال السيد ماركوس خلال اللقاء إنه سعيد بهذا اللقاء وكذلك حريص على استمرار العلاقة القوية وسبل التقرب للتعرف على الثقافات.

وقد تم طرح مواضيع عديدة تخص السياح الاماراتيين وكذلك الحديث عن عام التسامح في دولة الإمارات التي تحتضن الكثير من الثقافات والجنسيات التي تعيش على أرض الإمارات مرحبين بالجميع دون استثناء.

ومثل الوفد كلاً من محمد جمعه العتيبه، الدكتور محمد محمود الحوسني، عبدالله محمد الشحي.