ازدهار سوق السياحة عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت دراسة حديثة أجراها موقع «كوتيديان توريزم» الفرنسي أن سوق السياحة الشبكية شهدت ازدهاراً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة في الإمارات، خلال الفترة الأخيرة.

ورصدت الدراسة انتشار عدد من محركات البحث عن الرحلات والخدمات السياحية عبر شبكة الإنترنت في المنطقة، ومنها محرك البحث «تجوال» في الإمارات لحجز تذاكر الطيران.

وأوضحت أن انتشار وسائل ومنتجات التقنية العصرية المتقدمة في الإمارات كان لها دور بارز في ازدهار السياحة عبر الإنترنت بها، فعلى سبيل المثال، يتجاوز معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات 90%، ما يجعلها واحدة من أعلى دول العالم في هذا المعدل.

وأضافت أن انتعاش السياحة الشبكية في الإمارات يأتي في سياق طموحات الدولة، وخاصة دبي وأبوظبي، إلى تحقيق المزيد من الازدهار السياحي، كما يعد انعكاساً لطموحات الدولة في التقنية وسعيها لمواصلة تحديث كل جوانب الحياة بها.