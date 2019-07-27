«دبي للسياحة»: 31 الجاري آخر موعد للمشاركة في «فيوتشريزم 2019»

المصدر: دبي - البيان

جددت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» دعوتها للشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم لتقديم طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم» بحد أقصى يوم 31 يوليو 2019. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال السفر والسياحة التي تسعى إلى التطور والتوسع في مجالها.

وكانت «دبي للسياحة» وبالتعاون مع «أكسنتشر»، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح باب قبول طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم»، وقد أبدت العديد من الشركات الناشئة حول العالم اهتماماً كبيراً بالمشاركة، وتم حتى تاريخه تم استلام أكثر من 100 عرض مبتكر.

شركاء

وتحظى دورة عام 2019 من المسابقة بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة، من بينها الضيافة والطيران والذكاء الاصطناعي والاستثمار والتقنيات والنقل، وعلى رأسهم «مجموعة سيرا» كونها شريكاً استراتيجياً، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور.

وستحظى الشركات المتنافسة في هذه المسابقة بفرصة عرض ما لديها من حلول تقنية مبتكرة تساعد على تنفيذ العديد من الأفكار الخاصة ببرنامج «فيوتشريزم» والرامية إلى توفير تجارب سياحية شخصية مناسبة للزوّار، وتحسين العمليات التشغيلية للمنشآت، وتشجيع المسافرين من شتى أنحاء العالم لاختيار دبي كوجهة مفضّلة.

مبادرة 10X

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): «يستوحي البرنامج أفكاره من مبادرة 10X لتطوير استراتيجيات ومشاريع تسهم في تمكين دبي من التفوق على مثيلاتها من المدن العالمية الأخرى بعشر سنوات على الأقل. ونحن مصممون على تعزيز المبادرة والتي تعد منصة ممتازة للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال».

وأضاف: «إن الاهتمام المتنامي الذي تبديه الشركات الناشئة والمستثمرين الذين تقدموا بالفعل بطلب المشاركة في برنامج «فيوتشريزم» لهذا العام، يعد دليلاً واضحاً على المكانة والثقة التي تحظى بها دبي كونها مركزاً رائداً، وعلى قدرتها في اكتساب المزيد من الزخم السريع لكل ما تطلقه من برامج ومبادرات. إن هذا البرنامج لا يكتفي فقط بتقديم منصة متميزة للشركات الناشئة لعرض واختبار أفكارها، بل يوفر أيضاً حلولاً تقنية سيكون لها دور أساسي في تحديد التوجهات السياحية المستقبلية وتقديم تجربة مميزة للزوار».

مشاركة

من جهته، قال عبدالله بن ناصر الداوود، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سيرا: إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في برنامج «فيوتشريزم» الذي تنظمه «دبي للسياحة»، والذي يؤكد جهود دبي المركزة لدفع جهود الابتكار التقني في قطاع السفر والسياحة. وسيكون شبابنا المهتمين بالتقنيات المحور الرئيسي لهذه المبادرة الواعدة، والتي ستشجع الشركات الناشئة على تقديم أفكار مبتكرة لتعزيز تجربة الزوار. وكمؤسسة ملتزمة بتبني التقنيات الرقمية المتقدمة، نرى أن المشاركة في البرنامج تعتبر فرصة لرعاية مواهبنا الشابة.

وستقوم لجنة تحكيم تضم خبراء في التقنيات، إلى جانب مسؤولين من «دبي للسياحة» وأيضاً ممثّلين عن شركائها في القطاع باختيار أفضل 10 شركات ناشئة من إجمالي عدد المشاركات التي سيتم فرزها، حيث ستخضع الشركات العشر المتأهلة لبرنامج مكثّف مدته 6 أسابيع، يتضمن مخيم للتأهيل والتسريع، ومقابلة شركاء القطاع والحصول على استشارات من متخصصين. وخلال تلك المرحلة، سيتم منح كل شركة متنافسة فرصة إتمام مشروعها بدعم من «دبي للسياحة»، و«مجموعة سيرا»، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور، بالإضافة إلى الشركاء الداعمين.

أفكار

وبعد انتهاء مرحلة التأهيل، سيقوم المتنافسون بعرض ما لديهم من أفكار ومفاهيم مبتكرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في جناح دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ضمن «جيتكس فيوتشر ستارز»، أكبر مؤتمر للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأصحاب المشاريع التكنولوجية العالمية، والمستثمرين الدوليين، وشركات السياحة والسفر الرائدة، والذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام.

وستعلن «دبي للسياحة» اسم الشركة الفائزة في المركز الأول والثاني اللتين ستحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى المزايا أخرى تتضمن، إصدار ترخيص وتأشيرات عمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لها في الإمارة، وفرص للحصول على تمويل استثماري.