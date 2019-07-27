سياحة عجمان تستهدف 800 ألف نزيل في 2021

نجحت عجمان خلال الفترة الأخيرة في استقطاب العديد من العلامات الفندقية العالمية وتعزيز محفظتها الفندقية في سبيل تحقيق رؤيتها السياحية 2021 التي تستهدف الوصول إلى 800 ألف نزيل في الفنادق والشقق الفندقية، بما مجموعه 2.2 مليون ليلة فندقية.

وشهدت إمارة عجمان العديد من الافتتاحات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، منها منتجع كرفانا الزوراء الذي شكل إضافة حقيقية لتنوع القطاع السياحي بالإمارة، إضافة إلى افتتاح «منتجع أوبروي بيتش الزوراء»، كما تم إضافة «راديسون بلو عجمان»، الذي يضم 148 غرفة وجناحاً، وفندق «ويندام جاردن كورنيش عجمان»، وهو أول فنادق «ويندام جاردن» في الإمارات. ويتوقع دخول المزيد من الغرف الفندقية للخدمة خلال الفترة المقبلة، وهناك مشاريع فندقية قيد الإنشاء سيتم افتتاحها على مراحل ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2021.

وتحظى إمارة عجمان بثقة المستثمرين وصناعة السياحة في ظل ما تقدمه من تسهيلات لوجستية للشركات والمستثمرين، وهو الأمر الذي أسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية.