«فور سيزونز»: إشغالات فنادق دبي جيدة في كل الأوقات

قال سيمون كاسون، رئيس عمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «فور سيزونز»، إن الفنادق في دبي تحافظ على نسب إشغال جيدة في كل الأوقات. وإن النمو السياحي الذي تحققه دبي والمرافق السياحية التي تم افتتاحها، بالإضافة إلى نجاح الإمارة باستضافة إكسبو 2020، كلها عوامل إيجابية تعزز من جاذبية الاستثمار في فنادق دبي على الرغم من الظروف التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف كاسون أن فور سيزونز تدير سبعة فنادق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم أكثر من 1600 غرفة، تقع 543 منها في وجهات المجموعة الثلاث في دولة الإمارات. ومع انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي العام المقبل، تتوقع الشركة أن يشهد عدد زوار الإمارات ارتفاعاً كبيراً. ومع ما تتمتع به بوصفها محوراً رئيساً للسفر العالمي، لا سيما مع احتضانها عدداً لا يحصى من الوجهات السياحية ومناطق الجذب للزوار، تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين دول الخليج فيما يتعلق بقطاع السفر والسياحة، ومع ذلك فإنه من المتوقع حدوث مزيد من النمو في جميع أنحاء المنطقة، حيث تسعى بلدان أخرى إلى تنويع اقتصاداتها واستقطاب المزيد من المسافرين بغرض الأعمال أو السياحة.

وترى فور سيزونز أن الإمارات أرض خصبة حافلة بالفرص لمجموعة فور سيزونز، وهي تشكل سوقاً رئيسية للشركة. على الرغم من عدم وجود خطط فورية للتوسع في الإمارات فإن فور سيزونز سعت باستمرار لضمان تمتع الضيوف بمستويات الخدمة الأسطورية التي تشتهر بها في الوجهات الأكثر أهمية لهم.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا وأحدث التقنيات، تستمر خدمة «فور سيزونز تشات» للمحادثات الرقمية في التطور بوتيرة متسارعة. وتعمل منصة الرسائل الفورية الرائدة في القطاع حلقة وصل بين الضيوف وفرق فور سيزونز في وجهاتها المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر رواجاً مثل «واتس آب» وتطبيق «فيسبوك ماسنجر»، بالإضافة إلى تطبيق فور سيزونز، وأصبح التواصل أكثر سهولة مع هذه الخدمة المميزة التي تدعم ترجمة أكثر من 100 لغة بشكل فعّال وفوري. على الرغم من أن هذه الخدمة قد تكون بمثابة سبق فيما يتعلق بالتكنولوجيا في القطاع فإن العنصر البشري سيبقى دائماً في صميم تجربة فور سيزونز، وذلك وفقاً لسيمون كاسون.