مدن ياس الترفيهية.. لؤلؤة السياحة الصيفية

المصدر: ابوظبي - البيان

شكلت جزيرة ياس بما تحتضنه من مدن ترفيهية أيقونة سياحة عالمية، ومن أكثر الوجهات في الإمارات استقبالاً للزوار والعائلات في فصل الصيف، لاسيما خلال العطل والإجازات المدرسية في ظل ما تقدمه من خيارات ترفيهية ومغامرات حماسية ضمن أجواء مليئة بالمرح تتناسب مع مختلف الجنسيات والأعمار.

تستقبل المدن الترفيهية الثلاث (عالم فيراري، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز) الحاصلة على العديد من الجوائز العالمية آلاف العائلات والوفود السياحية من داخل الدولة وخارجها للاستمتاع بما تقدمه من أنشطة وفعاليات ترفيهية.

وتعتبر مدينة عالم فيراري أبوظبي، المدينة الترفيهية الأولى على مستوى العالم التي تحمل علامة فيراري، حيث تحتضن مجموعة رائعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المستوحاة من علامة فيراري التجارية الشهيرة، وتتميز المدينة بألعاب محاكاة عصرية وتجارب حطمت الأرقام القياسية ومرافق ترفيهية تفاعلية ملائمة للأطفال مثل مخيم تدريب الصغار، ما يجعلها مقصداً لجميع أفراد العائلة.

وتقدم المدينة الترفيهية مجموعة خاصة من الهدايا التذكارية، حيث يمكن للضيوف التسوق من أكبر متجر لفيراري على مستوى العالم للاحتفاظ بتذكارات فريدة من زيارتهم، كما يمكنهم الاستمتاع بأفضل الأطباق الإيطالية والعالمية الشهية التي تقدمها خمسة مطاعم مميزة تحت سقف مدينة عالم فيراري أبوظبي ذو اللون الأحمر الشهير.

وفي جزيرة ياس يمكن زيارة مدينة الألعاب المائية الرائدة في الشرق الأوسط وأكبر حديقة مائية في دولة الإمارات، ياس ووتروورلد أبوظبي، المستوحاة من التراث الإماراتي الغني الذي يتميز بالغوص بحثاً عن اللؤلؤ من خلال قصتها الفريدة «أسطورة اللؤلؤة المفقودة». وتحتوي مدينة الألعاب المائية على أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً مناسباً لجميع أفراد العائلة، حيث تضمن لضيوفها الاستمتاع بمغامرات مائية مليئة بالمرح وتتلاءم مع تطلّعات جميع الأعمار. وأثناء الانشغال بقضاء وقت مميز مليء بالمغامرات، يمكن للصغار الاستمتاع في نهر الراحة أو اللعب في «ملعب الأطفال». كما تضم مدينة الألعاب المائية مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم التي تقدم الهدايا التذكارية والوجبات الخفيفة والمنتجات المحلية والحلويات، حيث يمكن للضيوف الإستمتاع بأشهى الأطباق من حول العالم.

وتوفر ياس ووتروورلد ألعاباً وتجارب ومغامرات حماسية لجميع أفراد العائلة، حيث تضم خمس ألعاب لا يمكن أن تجدها في أي مكان آخر في العالم، بما في ذلك لعبة باندت بومبر وهي أول أفعوانية في العالم تضم مؤثرات مائية وصوتية وأضواء ليزر.

أما مدينة عالم ورانر براذرز أبوظبي، فهي تنقل الزائر إلى عالم لا يُصدق عبر تجربة عامرة يلتقي خلالها بجميع الشخصيات المفضلة لديه من خلال ست مناطق تشمل وارنر براذرز بلازا التي تحتفل بالعصر الذهبي لهوليوود، وغوثام سيتي التي تستقبل الشجعان الراغبين في مساعدة باتمان في محاربة الجريمة. كما ستتاح الفرصة أمام الضيوف لإنقاذ الكون مع غرين لانترن في متروبوليس، ومقابلة الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل باغز باني، ودافي داك، وتوم آند جيري، وسكوبي دو وأصدقائه في كرتون جانكشن. وعند الشعور بالجوع يمكن التوجه إلى واحد من المطاعم البالغ عددها 22 والتي توفر تجارب مميزة تضم أشهى المأكولات من حول العالم. وقبل المغادرة، يمكن للضيوف التسوق والحصول على الهدايا التذكارية وغيرها من المنتجات الأخرى.

وجهة للعطلات

جزيرة ياس هي وجهة التسلية والترفيه المفضلة، وواحدة من أرقى الوجهات لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، والعطلات الرومانسية والمتعة مع الشريك أو العائلة أو الأصدقاء. وتتميز جزيرة ياس بالفعاليات المدهشة، وعروض الفنانين المتجولين وتلك التي تقام في منتدى دو، وميدان دو، ويعتبر نادي O1NE جزيرة ياس من الأماكن الليلية الأكثر جذباً في الإمارات. ويمكن الاستمتاع بالمناظر الرائعة أثناء ممارسة رياضة الغولف في مضمار ياس لنكس. ويمكن أيضاً قيادة سيارة محركها من طراز V6 قوة 3000 حصان أو أستون مارتن جي تي 4 على نفس المضمار الخاص بالسباق الرئيسي للمحترفين.

كما يمكن الوصول إلى جميع الوجهات السياحية بسهولة من خلال خدمة النقل المجانية ياس إكسبرس، وتتوفر فرصة التنزه على طول الشاطئ ذي المياه الفيروزية الهادئة في مرسى ياس والاسترخاء على رمال شاطئ ياس الدافئة الخلّابة.

معالم

تضم جزيرة ياس في أبوظبي العديد من المعالم السياحية التي يمكن زيارتها، منها على سبيل المثال:

01

شاطئ جزيرة ياس: يمكنك الاستمتاع بالطبيعة الساحرة على هذا الشاطئ الذي يتميز بمياهه البلورية الصافية ورماله البيضاء الناعمة ويضم الشاطئ العديد من الشاليهات الخاصة والمطاعم ما يجعله من أهم المعالم السياحية في إمارة أبوظبي.

02

ياس مارينا: تقع على جزيرة ياس في أبوظبي، تضم العديد من أوجه الاستمتاع والتميز والكثير من الأنشطة مع وجود منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، والمطاعم الفاخرة، كما يمكنك الاستمتاع برحلات اليخوت المبهجة، أو التجديف بين الأشجار الاستوائية.

03

ياس مول: من أرقى تجارب التسوق الممتعة التي يمكن أن تقوم بها، يضم المول العديد من المتاجر ذات العلامات التجارية الرائدة في العالم، ومنطقة مخصصة للألعاب الترفيهية العائلية، كما يضم 20 شاشة من دور السينما الحديثة.

04

ميدان دو: مقر لأكبر العروض المباشرة في المدينة، وهو مجهز لإقامة الحفلات على مدار العام، واستضاف هذا الميدان أعظم الفنانين من أرجاء العالم لذلك فهو يعتبر من أهم وجهات الفعاليات الفنية في إمارة أبوظبي.