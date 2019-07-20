«ريكسوس النخلة دبي» أفضل فندق عائلي للخدمة الشاملة

حصل فندق «ريكسوس النخلة دبي» على جائزة أفضل فندق عائلي في نظام الخدمة الشاملة في الشرق الأوسط وذلك خلال حفل جوائز الفنادق الفاخرة العالمية، لتنضم هذه الجائزة إلى قائمة الجوائز العالمية التي حصل عليها الفندق خلال السنوات الماضية منها جوائز «فايف ستار دايموند» الأمريكية وجوائز «كوندي ناست» وجوائز السفر العالمية و«تريب ادفايزر» وجوائز «فاكت».

وفاز الفندق بهذه الجائزة نتيجة تميزه في توفر نظام الخدمة الشاملة لجميع الضيوف الذي يتيح الإقامة في الفندق ذو الخمس نجوم وتناول الطعام طيلة الوقت ضمن سعر الغرفة. ويعتبر «ريكسوس النخلة» أول منتجع فاخر يطلق هذه الخدمة الفريدة من نوعها في قطاع الضيافة في دولة الإمارات.

ويتيح نظام الخدمة الشاملة الذي تتميز به «ريكسوس» للضيوف الاستمتاع بما يقدمه الفندق من مأكولات على مدار الـ 24 ساعة.

وشهد عام 2019 حدثاً هاماً بالنسبة لريكسوس النخلة دبي حيث استقبل اسماً جديداً ليميز إطلاق مجموعة أجنحته الفاخرة الجديدة، حيث توسع العلامة التجارية التي ستحمل اسماً جديداً «فندق وأجنحة ريكسوس النخلة» مع إطلاق مجموعة أجنحة رائعة، ليصبح إجمالي عدد الغرف والأجنحة بالفندق 316.

وتتألف مجموعة الأجنحة الفاخرة من 82 جناحاً، تضم أربع فئات متميزة توفر تجربة أسلوب الحياة الفاخرة الأرقى من خلال الجمع بين الراحة المنزلية التي يوفرها المسكن الخاص، والخدمة ووسائل الراحة التي لا مثيل لها التي يشتهر بها ريكسوس النخلة دبي. ويوفر «نادي ريكسي» خدمات خاصة للأطفال مما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة تحت إشراف مدربين محترفين.