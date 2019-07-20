عروض ترويجية لاستقطاب الزوار والمتسوقين في أبوظبي

تتسابق الفنادق والمدن الترفيهية ومراكز التسوق في أبوظبي على طرح العروض الترويجية بهدف استقطاب أكبر شريحة ممكنة من الزوار خلال الإجازة الصيفية حيث أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إطلاقها العديد من العروض الترويجية الفندقية للمقيمين والزوار خلال فعاليات صيف أبوظبي من 27 يونيو ولغاية 3 أغسطس. وتتضمن هذه العروض مجموعة واسعة من الخصومات على خيارات الإقامة التي تناسب جميع الأذواق. حيث تقدم الفنادق المشاركة خصومات على أسعار الغرف، بالإضافة إلى باقات على أسعار الأطعمة والمشروبات وجلسات السبا والترفيه لإرضاء الضيوف من كافة الفئات العمرية.

وتشمل عروض صيف أبوظبي على مشاركة 17 فندقاً من الفئة الأولى، والتي توفر برنامجاً مليئاً بالباقات المميزة للعائلات والأفراد على حد سواء. كما وتوفر الفنادق الموجودة في جزيرة ياس إقامة مثالية للعائلات، حيث يقدم فندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس وبارك إن باي راديسون باقات «إقامة مجانية للأطفال»، في حين يقدم فندق كراون بلازا جزيرة ياس العرض «وجبات مجانية للأطفال. ويمكن للعائلات عبر الإقامة في العديد من الوجهات الفندقية في جزيرة ياس، الاستمتاع بعروض»الأطفال الخاصة مجاناً«، والتي تتيح لهم الوصول أيضاً إلى المنتزهات الترفيهية بالجزيرة.

كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة عن موسم التخفيضات خلال أشهر الصيف، والذي يقدم للجمهور في العاصمة أبوظبي وزوارها، فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم.

ويشارك في النسخة الصيفية من»موسم عروض أبوظبي«، والتي تنطلق بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الممتدة ما بين 18 يونيو و3 أغسطس، 21 مركزاً تجارياً في أبوظبي والعين، ويستفيد خلالها المتسوّقون من التخفيضات الكبرى، ومن فرصة الفوز بجوائز كبرى عند التسوّق بمبلغ 200 درهم أو أكبر.

ويتخلل»موسم عروض صيف أبوظبي«عروضًا ترفيهية لضمان متعة المتسوقين، ويمكن للمتسوقين الفوز بشقة على الواجهة البحرية لجزيرة ياس بقيمة مليون درهم، وتنظّم شركة»لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م.«خلال»موسم عروض صيف أبوظبي«جائزة»مليونير المول«حيث يستفيد المتسوّقون من فرصة الفوز بمبلغ 50.000 درهم أسبوعيًا، بالإضافة إلى الجائزة المليونية الكبرى التي سيُعلَن عنها في نهاية الموسم في المراكز التجارية التابعة للشركة، ويستفيد المتسوقون في»أبوظبي مول«من فرصة الفوز بقسائم شرائية بقيمة 5000 درهم لدى إنفاقهم مبلغ 200 درهم، ويقدم»سيتي سنتر مول) فرصة الفوز بجائزة أسبوعية قيمتها 5000 درهم على مدى الأسابيع السبعة التي يمتدّ خلالها موسم العروض، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المميزة وهي سيارة شيفروليه تاهو وسعرها 169600 درهم.