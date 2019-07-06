شعبية دبي تتزايد بين السياح الرومانيين

المصدر: دبي ـ سيد صالح

سلط موقع «رومينيا - انسايدر» الشبكي الروماني الضوء على تزايد شعبية دبي بين السائحين الرومانيين خلال الفترة الأخيرة.

ونشر الموقع المتخصص في الشؤون الرومانية أمس تقريراً عن الزيادة المطردة في أعداد السائحين الرومانيين الذي يقصدون دبي خلال السنوات الأخيرة، من واقع أحدث بيانات إحصائية صادرة عن «دائرة السياحة والتسويق التجاري» بحكومة دبي.

وأفاد تقرير بأن الربع الأول من 2019 شهد ارتفاع عدد السياح الرومانيين الذين زاروا دبي إلى 29,670 سائحاً، بزيادة بلغت نسبتها 24% بالمقارنة مع الربع الأول من 2018.

وأضاف التقرير بأن إجمالي عدد السائحين الرومانيين الذين قصدوا دبي خلال عام 2018 بأكمله بلغ 64,486 سائحاً، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 19.7% بالمقارنة مع عددهم الإجمالي خلال عام 2017.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادات المتواصلة تعكس تزايداً في الشعبية التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية بين الزوار القادمين من رومانيا.

وذكر التقرير أن هذه الشعبية تُعزَى إلى تعدد المقاصد، المعالم والوجهات الجاذبة للسياح القادمين من رومانيا، وتنوعها بين المعالم الأيقونية، مثل برج خليفة، أطول مبنى في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 828 متراً ويتكون من 164 طابقاً؛ مراكز التسوق مثل «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم من حيث المساحة؛ الوجهات الترفيهية مثل «آي إم جي عالم من المغامرات»، أكبر مدينة ملاهٍ في العالم؛ ومراكز الأنشطة الفنية كقاعة «السركال أفينيو».

وأشار التقرير إلى أن دبي تستقبل رحلتين مباشرتين من رومانيا يومياً، حيث تغادر إحداهما من مطار «بوخارست»، بينما تنطلق الأخرى من مطار «كلوج نابوكا».