السياحة الداخلية تُنعش قطاع الضيافة في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

تشكل السياحة الداخلية ركيزة أساسية وداعماً محورياً وتشكل قاطرةً لقطاع الضيافة في دبي خلال فصل الصيف في ظل المقومات التي تتمتع بها الإمارة وخيارات الترفيه المتعددة التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرية المختلفة، بالإضافة إلى تنافس الفنادق والمدن الترفيهية على طرح العروض الترويجية الكبيرة المختلفة.

ويشهد موسم السياحة الصيفية لهذا العام حراكاً كبيراً في مختلف إمارات الدولة، لا سيما في دبي الأمر الذي يعكسه معدلات الإشغال المرتفعة في الفنادق والمنتجعات الشاطئية ومراكز التسوق والترفيه، والإقبال الواسع على الفعاليات والمهرجانات، فضلاً عن التدفقات السياحية الكبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الأسواق الأوروبية، إضافة إلى الهند والصين.

وتسجل المنتجعات الشاطئية والفنادق المصاحبة للمراكز التجارية والترفيهية خلال موسم الصيف الجاري معدلات إشغال مرتفعة، تتراوح بين 85 إلى 95% في عطلة نهاية الأسبوع وبين 70 إلى 90% في منتصف الأسبوع، وفقاً لمديرين ومسؤولين في القطاع الفندقي.

وأظهرت بيانات لمجلس السياحة والسفر العالمي، أن سكان الإمارات، أنفقوا 41.22 مليار درهم على السياحة والسفر داخل السوق المحلية العام الماضي، مقابل 38.8 مليار درهم 2017 بنمو 6.24%. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 43 مليار درهم خلال العام الجاري، بنسبة نمو تصل إلى 4.32%.

وقال عاملون في القطاع السياحي إن تنوع البرامج الترفيهية والسياحة ذات التنافسية العالية شكل عنصراً قوياً في دعم السياحة الداخلية واستقطاب المزيد من العائلات المحلية والمقيمة، الأمر الذي ساهم في رفع إشغال الفنادق وزيادة مساهمة السياحة الداخلية في النشاط الفندقي مشيرين الى أن القطاع الحكومي ممثل بدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وبالتعاون مع القطاع الخاص نجح في تفعيل السياحة الداخلية وزيادة حصتها من القطاع بأكمله من خلال تكثيف الأنشطة والفعاليات والمهرجانات خلال فصل الصيف.

ابتكار العروض

وخلال الصيف تتسابق الفنادق على الابتكار في طرح العروض الترويجية للاستحواذ على أكبر حصة من السياحة الداخلية واستقطاب الزوار من الخارج، إذ تقدّم عروضاً خاصةً على أسعار الغرف للراغبين بإجازة قصيرة بأسعار معقولة، منها فنادق «فيدا داون تاون»، وفنادق العنوان وفندق القصر داون تاون وتشمل العروض ليلة مجانية عند حجز ليلتين، وليلتين مجانيتين عند حجز 4 أو 3 ليال مجانية عند حجز6 ليالي.

كما يقدم فندق أتلانتس النخلة تخفيض بنسبة 20% على أسعار الغرف للمقيمين في دولة الإمارات. ويقدم فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة لنزلائه تخفيضاً بمقدار 20 بالمئة على الحجوزات، بالإضافة إلى قسيمة شرائية مجانية على المأكولات والمشروبات بقيمة 20 دولاراً.

وتعتبر مراكز التسوق من اهم الوجهات التي تقصدها العائلات خلال فصل الصيف، وأصبحت تلعب دوراً كبيراً في جذب الزوار وتعزيز نمو السياحة الداخلية بفضل التنوع في الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي تستقطب العائلات مثل عالم مدهش وعروض الأزياء والفعاليات والأنشطة المتعددة التي تستضيف عروض عالمية حية من أنحاء العالم. وأصبحت مراكز التسوق مثل دبي مول ومول الإمارات وابن بطوطة مول تقدم خدمات سياحية متكاملة ولم يعد دورها يقتصر على التسوق فقط، بل هناك خدمات الطعام والأنشطة العائلية والترفيهية التي تحظى باقبال كبير.

أسعار البرامج

وقال علي أبو منصر، رئيس مجلس إدارة شركة فيجن لإدارة الوجهات: إن نسبة العائلات المحلية والعائلات المقيمة في دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من النشاط السياحي في الإمارة خلال الإجازات القصيرة، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وسفر الكثير من العائلات لقضاء الإجازة في دول أوروبية وآسيوية، مشيرا الى أنه من الصعب تحديد نسبة مساهمة السياحة الداخلية في النشاط السياحي لأن هذه النسبة تختلف من وقت إلى آخر فضلاً عن ان هناك الكثير من العائلات تفضل الذهاب إلى بيوتها بعد الانتهاء من برامجها السياحية لذلك من الصعب إحصاؤها.

وأشار إلى أن أسعار البرامج السياحية والفنادق والمنتجعات في دبي بشكل عام أصبحت داعماً للسياحة الداخلية، خاصة أنها أكثر تنافسية مقارنة مع العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية فضلاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.

مرتكزات أساسية

وقال رياض الفيصل رئيس شركة أصالة للسياحة: تمكنت دبي من تعزيز مساهمة السياحة الداخلية في القطاع الفندقي من خلال رفدها للمزيد من المرافق السياحية والترفيهية ومراكز التسوق التي تشهد على مدار العام العديد من الفعاليات والنشاطات والمهرجانات لاستقطاب المواطنين والمقيمين في الإمارة والإمارات الأخرى، مشيرا الى أن العائلات المحلية باتت تعد رافداً قوياً للمرافق الترفيهية ومراكز التسوق التي تشهد إقبالاً قوياً على مدار الأسبوع وازدحاماً شديداً في العطل الأسبوعية من جهة والموسمية من جهة أخرى.وأضاف الفيصل ان هناك مجموعة من العوامل التي باتت تشكل مرتكزات أساسية في دعم السياحة الداخلية منها على سبيل المثال تنافسية مقارنة مع العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية فضلاً عن أن مستويات الخدمة المقدمة التي تتفوق أو توازي نظيرتها في وجهات سياحية عالمية.

وجهة صيفية

وقال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة، إن الإمارات تحولت إلى وجهة سياحية صيفية بعد استمرار تدفق السياح إليها خلال فصل الصيف، مشيرا الى أن الزخم السياحي الخليجي والمحلي تحول إلى سلوك بدأ قبل سنوات مع بدء انطلاق المهرجانات والفعاليات الترفيهية التي ساهمت في إعادة اكتشاف أهمية السائح الخليجي والسائح المحلي.

وأوضح أن معظم الحجوزات خلال فصل الصيف تتركز في الفنادق المصاحبة للمراكز التجارية والمنتجعات الترفيهية مثل دبي مول، وفيستيفال سيتي، ومول الإمارات، ومركز دبي التجاري، التي تشهد فعاليات مفاجآت صيف دبي، وكذلك الفنادق والمنتجعات الشاطئية والمدن الترفيهية المغلقة موضحاً أن الفنادق في دبي تعوّل بشكل كبير على العائلات المحلية التي باتت تفضل قضاء فترة الإجازات القصيرة في الدولة لتنوع المنتج السياحي ووجود الفنادق بمختلف نجومها

وقال الحاج إن فصل الصيف يشهد تنافساً بين الفنادق والمدني الترفيهية على طرح العروض المتنوعة للاستفادة من الإجازة المدرسية، إذ تفضل العديد من العائلات البقاء داخل الدول على السفر الى الخارج مشيرا الى أن ارتفاع التذاكر خلال المواسم قد يلعب دوراً مهماً في نشاط السياحة الداخلية حيث تعتبر أسعار تذاكر السفر من أهم مصروفات العائلات خلال البرامج السياحية الخارجية.

تجارب متنوعة

توفر الشواطئ العامة في دبي للزوار وسكان الإمارة، تجارب متنوعة لقضاء أوقات تتنوع بين السباحة والرياضات البحرية، إلى التقاط الصور برفقة العائلة، فضلاً عن تجارب تناول الطعام بإطلالات ساحرة على مياه البحر.

وتشهد الحدائق المائية تدفق غير مسبوق للعائلات المقيمة في الإمارات والقادمة من الخارج خلال فصل الصيف مثل «أكوافينتشر» التي تعتبر واحدة من أجمل الحدائق المائية في دبي وأكثرها إثارة، بالإضافة الى «وايلد وادي» إحدى أبرز الحدائق المائية في العالم.