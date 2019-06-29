سوتشي وجهة المغامرات لمسافري الإمارات

المصدر: دبي – البيان

تطمح مدينة سوتشي الروسية جوهرة البحر الأسود أن تصبح وجهة سياحية بامتياز لمسافري الإمارات ومنطقة الخليج العربي، وأن تكون ضمن اهتمامات سياح الدولة والمنطقة لما تتمتع به من قدرات كبيرة مثل الطقس الجميل على مدار السنة وخاصة في الصيف والربيع، فضلاً عن العدد الكبير من الأنشطة المختلفة التي يمكن للسائح القيام بها خلال الزيارة من التزلج على الثلج إلى الشواطئ الجميلة على ساحل البحر الأسود.

فإذا كنت من محبي الرياضة، فإن المدينة المثيرة لها تاريخ عريق في الرياضة، حيث استضافت سوتشي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 وكأس العالم 2018.

تكتسب سوتشي اعترافاً واسعاً نظراً لمناظرها الطبيعية الجميلة والبعيدة المدى وشواطئها الهادئة ومناطق المغامرة الرياضية التي تجعل من سوتشي جذابة للغاية. وتضم جوهرة البحر الأسود أيضاً العديد من مرافق اللياقة الصحية ومراكز التدليك المتخصصة والمتميزة بالإضافة إلى عدد لا يحصى من العيادات التي تقدم بلا شك علاجاً فعّالاً للعديد من الأمراض مما يجعلها قبلة السياحة العلاجية.

وعند الوصول إلى مطار سوتشي، يتم استقبال الضيوف بكرم سوتشي المميز المتضمن المأكولات الفريدة التي لا تضاهى والخدمة الممتازة من فئة الخمس نجوم ورحلات القوارب عبر أنهار سوتشي الساحرة.

عروض لا تنسى. إنها حقاً الحزمة الكاملة للمصطافين من جميع الأعمار وكذلك للعائلات. ولكن هذا ليس هو كل شيء في سوتشي، فهناك الكثير.

نتيجة للارتفاع الكبير في الاهتمام بسوتشي كوجهة سفر رائدة، افتتحت شركة فلاي دبي التي تتخذ من دبي مقراً لها، خطاً مباشراً ينطلق من دبي إلى سوتشي في السابع من يونيو 2019. وسبق وأن أعلن الاتحاد الروسي عن نظام من دون تأشيرة بين البلدين لحاملي جوازات السفر المعنية خلال فترة التسعين يوماً الأولى عند الوصول. وهذا يضمن أقصى درجات الراحة للمسافرين في الشرق الأوسط. وتعمل الرحلة التي تم إطلاقها أخيراً من دبي إلى سوتشي مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والجمعة.

يوفر مكتب واو سوتشي في دبي حزماً مصممة خصيصاً تتناسب مع كل فئة من فئات المجتمع المهتمة بالسياحة مع وجود خيارات متعددة لاستكشاف سوتشي وفقاً لاحتياجات والرغبات الشخصية لجميع الفئات. وتبدأ الحزم مع «واو سوتشي» من 2.499 درهماً، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة مع وجبة الإفطار والنقل من المطار والجولات المختارة.

واو سوتشي هي المزود الوحيد لمقاعد درجة رجال الأعمال على رحلات دبي- سوتشي- دبي إلى جانب مقاعد الدرجة السياحية على فلاي دبي وترحب بوكلاء السفر والعملاء للحجز الآن والتمتع بإقامتهم التي لا تنسى في المنطقة الفريدة والساحرة.

وقال راشد النوري، ممثل مدينة سوتشي في الإمارات: «الآن أصبح لدينا جسر جوي مباشر بين دبي وسوتشي مما سيشجع العديد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على استكشاف هذه المدينة الجميلة، حيث سيستمتع المسافرون بالطقس البارد خلال أشهر الصيف وتذوق المناظر الطبيعية الجميلة مع العديد من الأنشطة لتحقيق رغبتهم، وإحدى الميزات الرائعة التي سيلاحظها زوار سوتشي هي أن الأسعار مقارنة بأي مدينة أخرى معقولة للغاية».