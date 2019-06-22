شواطئ دبي ضمن الأفضل عالمياً

مع توفّر العديد من الفنادق عالمية المستوى في دبي والتي تقدّم مرافقها الخاصة على الواجهة البحرية، توفّر الشواطئ العامة والنوادي الشاطئية في الإمارة للزوار والمواطنين على حد سواء طريقة مختلفة للهروب من صخب المدينة والتمتع بأشعة الشمس ومياهها الفيروزية المتلألئة.

وتصدرت شواطئ دبي أفضل شواطئ العالم، وفقاً لاختيار صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ضمن قائمة تضم أفضل عشرة شواطئ عالمياً. وقد جاء تصنيف «الديلي ميل» بناءً على دراسة شاملة أعدتها شركة «رويال كاريبيان»، تم فيها اختيار وتصنيف الشواطئ، استناداً إلى مجموعة من المعايير، تتمثل في درجة وضوح الأفق ولون البحر ونوعية الرمال الشاطئية ونظافة الشواطئ وجودة الهواء وحالة الطقس، بالإضافة إلى توافر عناصر الجذب والترفيه على الشواطئ.

واختارت شبكة «سي إن إن العالمية»، شواطئ دبي، باعتبارها ثاني أفضل الشواطئ في العالم، فضلاً عن تميزها بقربها من مطار دبي الدولي،. وأفادت الشبكة بأن دبي توفر شواطئ رائعة، تُناسب جميع الأذواق والمستويات المالية، اعتماداً على طول مدة الإقامة بالمدينة، وغالبيتها بالقرب من المطار.

وتتوافر على شواطئ دبي وفي مياهها، باقة من النشاطات الاستثنائية وخيارات لا تنسى، بدءاً من رياضة التزلج على الأمواج، مروراً بالتجديف وقوفاً، كما تتميز بتوفير مساحات مخصصة للعوائل والأطفال والأزواج والمجموعات، بالإضافة إلى تجمعات خاصة بالشباب للتمتع برحلة كاملة، كما توفر الشواطئ العديد من الخدمات المميزة، مثل الرياضة المائية المحببة إلى الصغار والكبار، مثل التزلج على الماء وغيرها.