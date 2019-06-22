24.8 ألف شقة فندقية في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي مع نهاية أبريل الماضي نحو 24.79 ألف شقة ضمن 197 منشأة بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الشقق الفندقية الفاخرة وصل إلى 10111 شقة فندقية ضمن 67 منشأة بينما وصل عدد الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 14680 شقة متوسطة المستوى ضمن 130 منشأة موزعة على جميع أنحاء إمارة دبي.

وحققت الشقق الفندقية على اختلاف مستوياتها أداء متميزاً خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري الأمر الذي يظهر من خلال متوسط نسب الإشغال الذي سجلته والذي وصل إلى 84% وذلك بدعم من نمو السياحة العائلية التي بدأت تلعب دوراً رئيسياً في تدعيم القطاع السياحي.

ويرى مراقبون أن الإقبال على الشقق الفندقية يأتي من مصدرين أساسيين الأول من العائلات الخليجية التي تفضل في كثير من الأحيان الشقق الفندقية لما توفره من خصوصية لا تتواجد بالفنادق الأخرى بينما يأتي المصدر الثاني من توجه العديد من الشركات الكبرى نحو تأجير الشقق الفندقية لموظفيها التي تعد أقل تكلفة من الحجز الفندقي.

وباتت دبي الوجهة المفضلة للعطلات للعائلات الخليجية والمقيمة في الخليج بسبب موقعها الذي يعد واحداً من أهم عوامل الجذب، بالإضافة إلى إنها تمتلك أفخم المنتجعات السياحية وأكثرها تنوعاً في المنطقة وقدرة على استقطاب كافة المستويات، كما أنها شكلت خياراً رئيساً للسياح العرب بشكل عام خصوصاً الخليجيين بسبب الميزات التي تقدمها الإمارة كوجهة للسياحة العائلية والتسوق، فضلاً عن الفعاليات والمهرجانات الضخمة التي تنظمها على مدار العام.