«عُمان» تقر إعفاءات ضريبية سياحية في مسندم

المصدر: دبي - (رويترز)

قررت سلطنة عمان تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين في المشروعات السياحية بشبه جزيرة مسندم، في مسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة في السلطنة.

وذكرت وزارة السياحة في بيان، أنه بموجب مرسوم جديد أصدره السلطان قابوس بن سعيد، يُعفى المستثمرون من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات اللازمة لبناء مشروعات سياحية.

وتدخل الإعفاءات حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الحالي. وأضاف البيان، أنه سيجري إعفاء المستثمرين من رسوم سياحية وبلدية ومن ضريبة شركات بنسبة 15 % في السنوات العشر الأولى للمشروع.

وارتفع عدد زوار سلطنة عمان إلى 3.3 ملايين في 2017 من 1.6 مليون في 2009.