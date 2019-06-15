شراكة بين «الطيران العُماني» و«جراند ميلينيوم»

المصدر: مسقط - البيان

أطلق الطيران العُماني، الناقل الوطني لسلطنة عُمان، عرضاً رائعاً يتيح لكل ضيوفه المسافرين العابرين عبر مسقط الاستمتاع بفرصة إقامة مجانية لليلة واحدة في «فندق جراند ميلينيوم مسقط». ويأتي ذلك عقب النجاح المبهر الذي حققه العرض الذي أطلقه الناقل في وقت سابق لضيوفه المسافرين على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وسواء كان الضيوف في وجهاتهم من الشرق الأقصى إلى أوروبا أم في الاتجاه المعاكس، بات بإمكانهم الآن مغادرة المطار في مسقط والاستمتاع بإقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في فندق من فئة 5 نجوم في العاصمة العُمانية مسقط، الأمر الذي يتيح لهم التعرف عن كثب على جماليات المدينة واستكشاف معالمها الرائعة، ومن ثمّ معاودة استئناف رحلاتهم في اليوم التالي، إضافة إلى إمكانية تمديد فترة إقامتهم مقابل أسعار مميزة مقدمة من قبل «فندق جراند ميلينيوم مسقط».

وعلّق ريتشارد بودين، نائب رئيس أول عطلات الطيران العُماني، قائلاً: «إن النجاح الباهر الذي حظي به عرضنا السابق في توفير خيار التوقف المجاني لضيوفنا على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال لهو أمرٌ مجزٍ للغاية، الأمر الذي يدفعنا الآن إلى توسيع نطاق عرضنا ليشمل كل الضيوف، ذلك في ظل التعاون المثمر مع فندق جراند ميلينيوم مسقط.

بدورنا، نثق تماماً أن إقامة ضيوفنا في هذا الفندق المميز سيكون بمثابة تجربة فريدة من نوعها، وقد تلعب دوراً رئيساً في جذبهم إلى زيارة السلطنة مجدداً في المستقبل».

وحقق الطيران العُماني نجاحاً كبيراً في جذب أعدد كبيرة من المسافرين من جميع أنحاء العالم لاتخاذ مسقط نقطة ربط إلى وجهاتهم النهائية عبر شبكة الناقل، حيث تعد هذه العروض بمثابة الحافز بالنسبة للمسافرين للخروج من المطار لرؤية بعض ما تتميز به السلطنة من جمال طبيعي وثقافة نابضة بالحياة.

بدوره، أكد لوكا ميدا، المدير العام للمجموعة بجراند ميلينيوم مسقط، التزام شركته بإنجاح هذا العرض، مضيفاً: نحرص هنا على الترويج لسلطنة عمان بوصفها وجهة سياحية رائدة وذات مقومات متفردة، ولا توجد طريقة أفضل من دعوتهم لاختبار جودة خدماتنا التي تتيح فرصة التمتع بالثقافة العمانية العريقة وفن الضيافة الأصيلة عند الإقامة الفخمة في فندقنا.

ويتميز الفندق بموقعه المثالي في وسط مسقط، ما يجعل من استكشاف العديد من المواقع السياحية في المدينة أمرًا سهلاً للغاية.