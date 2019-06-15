فندق فورسيزونز الإسكندرية.. تجربة المنتجعات المتوسطية

المصدر: الاسكندرية - البيان

على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمياهه الزمردية المتلألئة، يرسم فندق فورسيزونز الإسكندرية سان ستيفانو، صورة أجواء صيفية، مع شاطئه الخاص الذي تم تصميمه مؤخراً.

ويتميز الفندق الذي يضم 118 غرفة فندقية بلمسة أوروبية، حيث يضيف رونقاً بمذاق القرن الواحد والعشرين لجوها المتوسطي، الذي تتميز به الإسكندرية، ليضع بذلك معايير جديدة للعيش بمحاذاة الشاطئ في العاصمة الصيفية للشرق الأوسط.

في قلب المدينة، وعلى امتداد 570 متراً (1,870 قدماً) على الشاطئ، يشكل الفندق الوجهة الصيفية الأمثل لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بلحظات لا تنسى، وسط أجواء مفعمة بالمرح. ويمكن الوصول إلى الفندق مباشرة من الكورنيش، حيث ينعم الزوار بحفاوة الضيافة المصرية الأصيلة.

تم تصميم الأجنحة الجديدة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بحيث توفر أقصى درجات الراحة والرفاهية، كما تضم غرفة جلوس وشرفة كبيرة مطلة على البحر. وتحتوي كل غرف النوم على حمام خاص بها، فضلاً عن مرافق الفندق الخاصة، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص.

يعد فندق فورسيزونز الإسكندرية بسان ستيفانو، من أكبر الفنادق، لما يحتوي من أكبر غرف الضيوف في المدينة، ببلكونة أو شرفة مفروشة. تجربة فريدة تشبه المنتجع، حيث يضم تسعة مطاعم بشرفات وردهات. وكشف الفندق مؤخراً عن حوض السباحة الجديد «إنفينيتي»، مع إطلالة على البحر، تعانق الأفق الساحر، كما يقدم 16 جناحاً شاطئياً، تشكل إضافة نوعية إلى مجموعته المميزة من الغرف والأجنحة.

كما يحتوي فندق فورسيزون الاسكندرية على خيارات كثيرة ومتنوعة لتناول الطعام حيث يمتلك الفندق 6 مطاعم تقدم أكلات من مختلف المطاعم العالمية، المحلية والشرقية.