دبي الثالثة عالمياً في التوازن الديناميكي السياحي

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

وضع تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر، دبي، في الترتيب الثالث عالمياً، من حيث التوازن الديناميكي السياحي، بعد كل من بكين وشيكاغو، متفوقة على مدن مثل ميونيخ وطوكيو وواشنطن دي سي (العاصمة). وقال المجلس العالمي للسياحة والسفر في تقريره أمس، والذي حمل عنوان «الاستعداد السياحي 2030»، إن مدينة دبي تتمتع باستعداد راسخ من حيث النمو الحضاري والبنية التحتية السياحية.

وأضاف أن مدينة دبي، تمثل أيضاً مركزاً مالياً عالمياً، ومركزاً للأعمال، وسياحة رجال الأعمال، بشكل يميزها عن كثير من مدن العالم.

وتضيف دبي توسعات جديدة إلى مطاراتها باستمرار، من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والزائرين، دون التأثير في المساحات الخضراء في المدينة. وتستفيد دبي بشكل جيد من التوازن بين عدد الزائرين، والقدرة الإيجارية للمنشآت السياحية، وتطور سياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وقال التقرير إن دائرة السياحة والترويج التجاري في دبي، طورت استراتيجية تهدف إلى ضمان استمرار التنمية المستدامة لقطاع السياحة، بالإضافة إلى برنامج جوائز السياحة الخضراء.

كما وضع التقرير دبي في أعلى فئة على مستوى العالم، من حيث حجم السوق السياحي، وتركيز وكثافة النشاط السياحي، وعدد الزائرين، وإمكانات الترفيه، وسياحة الأعمال، والاستعداد الحضري لاستقبال السائحين، والسياسات الداعمة لتطوير القطاع السياحي، فضلاً عن المساهمة الاقتصادية للسياحة في اقتصاد المدينة.