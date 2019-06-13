صور ومشاهد حصرية من داخل السفينة الهندية كارنيكا

المصدر: دبي- محمد خليفة

عدسة البيان تتجول في السفينة الهندية كارنيكا، أول سفينة سياحية من الهند تزور المنطقة، وتتخذ من ميناء راشد مركزاً لانطلاق رحلاتها في الخليج العربي.

قامت بأولى رحلاتها من «مومباي» إلى «جوا» في أبريل الماضي. وتنظم على متنها عروض موسيقية، إضافة إلى جلسات لمشاهدة الأفلام والأنشطة الحافلة بالمغامرات.

إليكم حقائق يجب معرفتها عن السفينة:

70,285 طناً وزن السفينة

800 شخص سعتها

276 مليون دولار سعرها

1990 أول رحلة تقوم بها

22 عقدة أعلى سرعة تصل إليها

5 أيام المدة التي تقطعها بين دبي والهند

14 طابقاً عدد أدوار السفينة

5 فرق موسيقية تعزف أغاني هندية

المأكولات والمشروبات والترفيه بروح هندية

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