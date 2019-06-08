24 وجهة في شبكة «فلاي دبي» الأوروبية

تضم شبكة وجهات فلاي دبي في أوروبا 24 وجهة في 14 دولة أوروبية هي: البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفنلندا وإيطاليا ومقدونيا وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا.

إضافة إلى أوكرانيا، وضمن اتفاقية الشراكة بين فلاي دبي وطيران الإمارات يمكن لمسافري كلتا الناقلتين السفر عبر دبي إلى مئات الوجهات في العالم، وبموجب اتفاقية المشاركة بالرمز، يحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية، وأوزان الأمتعة المسموح بها في طيران الإمارات على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في كلتا الدرجتين السياحية والأعمال.

وتسعى فلاي دبي إلى مواصلة خطتها التوسعية في مختلف الأسواق، بما فيها الأسواق الأوروبية التي تشهد طلباً مرتفعاً سواء بغرض السياحة أو الترفيه أو بغرض الأعمال.

رحلات إلى نابولي

وسيّرت فلاي دبي رحلات يومية بين دبي ونابولي، منذ 31 مايو الماضي. وتغادر الرحلات إلى نابولي من مبنى المسافرين رقم 3 في مطار دبي الدولي. وبفضل هذه الرحلات الجديدة بات بإمكان السياح من الإمارات والمنطقة استكشاف ساحل امالفي الشهير وشواطئ بوسيتانو الساحرة والمواقع السياحية الأخرى مثل مدينة بومبي التي تبعد مسافة ساعتين بالسيارة فقط عن نابولي.