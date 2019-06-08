نابولي.. السحر المتوسطي

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

نابولي مدينة السحر والجمال المتوسطي، التي تجمع في طياتها جميع التناقضات، حيث الأصالة والمعاصرة، التقليدية والحداثة، لكنها تعد واحدة من أكبر المدن الإيطالية التي تمتاز بتراث حضاري وثقافي غني بفضل تنوع معالمها السياحية لا سيما ساحلها المشهور «امالفي».

وتقع مدينة نابولي ثالث أكبر المدن الإيطالية في منطقة كامبانيا جنوب إيطاليا، على بعد نحو 250 كلم عن العاصمة روما، كونها مدينة سياحية من الطراز الأول نظراً لموقعها الجغرافي المتميز على ساحل البحر المتوسط، فضلاً عن كونها أهم مدن الفن في إيطاليا والعالم، ولعل أبنيتها وكنائسها ومتاحفها الراقية شاهدة على ذلك إلى الآن.

وتعتبر مدينة نابولي مدينة سياحية من الطراز الأول ومن أشهر معالمها مدينة بومبي الأثرية، ويوجد بها الكنائس القديمة وجزيرتي كابري وإسكيا المجاورتين، عدا عن وجود نادي نابولي الرياضي. وفي المدينة يتربع القصر الملكي على عرش جمالها الذي يتميز برواق الأعمدة المتقوس والمذهل جداً، أما حلي الفلفل الأحمر التي تزين كل مدخل تقريباً في البلدة القديمة خصصت لدرء العين الشريرة فهي أسطورة بحد ذاتها بحاجة إلى الاستكشاف.

وبفضل معالمها المعمارية المذهلة والتاريخ الغني والشوارع المرصوفة بالحصى والجمال الطبيعي باتت المدينة وجهة سياحية بامتياز تكتنفها المعالم التاريخية المبهرة التي تعود للقرن الثالث عشر والمتاحف والمعالم التي تروق لكل الأذواق.

ويمكن للسائح أيضاً زيارة سينك تيري وهي سلسلة من القرى الساحلية، التي يعود تاريخها إلى قرون مضت وتقع على ساحل الريفيرا الإيطالية الوعرة، حيث تضم هذه القرى المنازل الملونة ومزارع الكروم وقوارب الصيد والمطاعم التي توفر العديد من خيارات الطعام من المأكولات البحرية.

تتمتع نابولي بمجموعة من أفضل المعالم السياحية الموجودة في إيطاليا والعالم أجمع وهو ما ستلمسه وستشاهده في متحف الآثار الوطني والذي يعتبر واحداً من أفضل آثار العالم اليونانية والرومانية، بما يحويه من الفسيفساء، والأحجار الكريمة والزجاج والفضة، ومجموعة المنحوتات التاريخية. ومن أشهرها تمثال أفردويت، والفسيفساء الرومانية التي تحتفظ بجمالها إلى الآن، كما يضم العديد من التحف المكتشفة في بومبي وهيركولانيوم.

كما ستجذب انتباهك ساحة بلبيشيتو التي تعتبر مركز نابولي الحديث وفيها كنيسة سان فرانشيسكو دي باولا، وهي كنيسة ضخمة على شكل قبة. وستسمع كثيراً عن القصر الملكي الذي يعد متحفاً حقيقياً يضمّ قطع أثاث ومقتنيات هامة، وبإمكانك زيارة الأجنحة الملكية، والتجول داخل الغرف المختلفة، وزيارة الحديقة المجاورة والمسماة ريجيو دي كاسرتا، والتي ستشاهد فيها ما يبهر العين ويبهج النفس.

الطعام

هناك العديد من الأطعمة الإيطالية المفضلة التي نشأت في نابولي والمنطقة المحيطة بها مثل البيتزا والسباغيتي وتؤخذ هذه الأطباق الطازجة في نابولي وهي تعتمد على المكونات المنتجة محلياً. وهناك العديد من الأطباق الأخرى مثل المأكولات البحرية الطازجة وجبنة الموزاريلا والمعجنات وغيرها.

كرم القهوة

«ذا كافيه سوسبيو» تقليد نابوليتاني جميل، فكرته أن يشتري أحدهم فنجان قهوة لآخر ليس في مقدوره شراؤه. وأن تدفع ثمن فنجاني قهوة وتحصل على واحد، ويأتي بعدك زبون يسأل ما إذا كان أحدهم قد طلب كافيه سوسبيو، وبالتالي سوف يحصل على فنجان قهوة مجاني، وهذا تقليد مزدهر في المقاهي المنتشرة في الأحياء الشعبية.

جبل بركاني

في عام 79 بعد الميلاد، ثار بركان فيسوفيوس ودمّر مدينة بومبي بالكامل تغيّرت معالم خليج نابولي والمناطق المحيطة به. يقع هذا البركان على بُعد عشرة كيلو مترات من مدينة نابولي، وقد أُدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي في عام 1995. لا تفوتك زيارة هذا الجبل البركاني الرائع للتمتّع بمناظر رائعة على ساحل سورينتو وخليج نابولي وحقول فليغريه.

معالم