أفضل خمس وجهات سياحية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك

المصدر: البيان الإلكتروني

مع الإعلان عن إجازة عيد الفطر التي تمتد لتسعة أيام مع احتساب إجازة نهاية الأسبوع في الإمارات، بدأ الأهالي يفكرون في قضائها سياحاً داخل أو خارج الدولة، ومن جانبها تتنافس وكالات السفر لتقديم أفضل العروض لمختلف الوجهات.

وفيما يلي نعرض عليكم الوجهات الخمس الأكثر رواجاً بين سكان الإمارات لقضاء عطلة عيد الفطر وفقا لنتائج عرضها محرّك البحث العالمي في مجال السفر ’سكاي سكانر‘ :

1. سراييفو، البوسنة والهرسك - زيادة بنسبة 238% على أساس سنوي

تُعتبر سراييفو مدينة عالمية ساحرة تتميز بطيبة سكانها وأجوائها الوادعة. ويشكل وسط المدينة وجهة مثالية للسياح بفضل صروحه المعمارية الفريدة وتاريخه العريق ومشاهده الأخاذة ومطاعمه المميزة بأطباقها المحلية. فيما ينفرد القسم القديم من المدينة بشوارع مرصوفة بحجر الإسكافي ومساجد ومتاجر شعبية صغيرة. وتمثل نافورة ’سيبيلي‘ وسوق ماركال القديم أبرز رموز المدينة. وفيما تتيح تلال سراييفو المحيطة مناظر فريدة لسراييفو خلال النهار، تطل ليلاً على مشهد يخطف الأنفاس للأضواء المتلألئة من المنازل. كما يحلو التنزه في حديقة ’فيرلو بوسنة‘ التي تحتضن منبع نهر بوسنة وتأمل سحر هذه المدينة الهادئة. أما حي باسكارسييا القديم، فيضم مبان جميلة مصممة على الطراز العثماني ومقاهٍ بسيطة يجعل منه الخيار الأمثل لتأمل ملامح الحياة والناس في المدينة. ويُنصح بتذوق طبق ’سيفابي‘ الشعبي المؤلف من قطعة خبز مسطحة مع اللحم المفروم.

تستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى سراييفو 5 ساعات و48 دقيقة وتبدأ أسعارها من 3060 درهم إماراتي (خلال عيد الفطر)

يمكنكم الحجز عبر ‘سكاي سكانر‘ هنا للحصول على خصومات رائعة على أسعار الفنادق.

2. صوفيا، بلغاريا - زيادة بنسبة 133% على أساس سنوي

تجمع مدينة صوفيا تصاميم معمارية ساحرة مستوحاة من الطرازات الأوروبية والشيوعية والمشاهد الطبيعية الخلابة، كما أنها أصبحت تعتبر وجهة مميزة لعشاق التزلج على الثلوج. ورغم أنها مدينة عالمية، إلا أنها لا تزال تحظى بأجواء طبيعية هادئة، وهي تحتضن مجموعة واسعة من المتاحف والمعارض والفنون الجميلة والمطاعم، فضلاً عن الحدائق ومسارات التنزه المذهلة الممتدة على مساحات شاسعة وصولاً إلى جبل فيتوشا المهيب.

ويمتاز المطبخ البلغاري بمأكولات فريدة يأتي على رأسها المعجنات الشهية، بما في ذلك حلوى ’كاتما‘ الشهية والتي تشبه فطيرة ’بان كيك‘ كبيرة بنكهة حلوة أو مالحة. وترحب المدينة بالزوار في مطاعمها المميزة وباقتها الواسعة من المقاهي والنوادي الليلية النابضة بالحياة بأسعار مدروسة.

وتتيح صوفيا للزوار اختبار الثقافة البلغارية الحقيقية وقضاء تجربة سياحية أصيلة.

تستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى صوفيا 5 ساعات و10 دقائق وتبدأ أسعارها من 2006 درهم إماراتي (خلال عيد الفطر)

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3. كييف، أوكرانيا - زيادة بنسبة 130% على أساس سنوي

تُعتبر العاصمة الأوكرانية كييف من أقدم مدن أوروبا الشرقية وتنفرد بتاريخ عريق حيث كانت عاصمة أول دولة أوكرانية روس الكييفية.

ونجحت عقب الحكم السوفيتي بترسيخ مكانتها كأشهر مدينة عالمية في أوكرانية اليوم، حيث تنفرد بمجموعة من المطاعم المستوحاة من مختلف مطابخ العالم، كما كانت مركزاً للثورة البرتقالية عام 2004. وتزخر بالمعالم السياحية المذهلة التي تروي خفايا التاريخ الأوكراني مثل ’دير الكهوف‘ ومتحف تشيرنوبيل الذي يحيي ذكرى كارثة المفاعل النووي الأوكراني وكاتدرائية ’سانت صوفيا‘ التي تعود إلى القرن الحادي عشر. ويُنصح بشرب المياه المعبئة حصراً في كييف، لكن لا مانع من الاستمتاع بالمأكولات الشعبية سواء كانت الآيس كريم أو مشروب ’كفاس‘ المحلي الشهير. وتتحلى المدينة جو شعبي خاص ينعكس في إيقاف السيارات العادية والمساومة على أجرة التوصيلة، بدلاً من انتظار سيارات الأجرة التي تعتبر نادرة في المدينة. ويخيم عليها في الشتاء أجواء مظلمة وطويلة، لكنها تستعيد رونقها في الصيف كعاصمة أوروبية مزدهرة بأجوائها الخضراء المفعمة بالحيوية.

تستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى كييف 5 ساعات و43 دقيقة وتبدأ أسعارها من 2555 درهم إماراتي (خلال عيد الفطر)

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4. القاهرة، مصر - زيادة بنسبة 86% على أساس سنوي

تستقبل القاهرة زوارها بدايةً بأجواء صاخبة ومزدحمة، لكن سرعان ما يعتادون على ضوضاء حركة المرور والباعة المتجولين لتبدأ الرحلة الحقيقية في حنايا العاصمة العريقة، التي تخبئ في زحمة مبانيها مجموعة كبيرة من المساجد القديمة والكنائس القبطية والقلاع والمساكن العربية. ويمكن التجول في شوارعها النابضة بالألوان أو الإبحار على متن مراكب ’الفلوكة‘ التقليدية على طول نهر النيل. ويرحب فندق ’فور سيزونز‘ بمن ينشدون تجربة فاخرة وخيارات مميزة من الأطعمة والمشروبات والموسيقى.

أما من يفضلون الأجواء الشعبية، فيمكنهم تسوق القطع الأثرية المصرية والمساومة للحصول على أفضل الأسعار في الأسواق وتدخين الشيشة وتأمل نبض الحياة في المدينة. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تكتمل الرحلة إلى القاهرة دون زيارة أهرامات الجيزة الشهيرة غرب المدينة. كما يبقى لمطاعم المدينة سحر خاص مع فرصة الاستمتاع بالمأكولات المصرية والشرق أوسطية والغربية والآسيوية وتأمل مشهد غروب الشمس فوق القاهرة.

تستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى القاهرة 3 ساعات و40 دقيقة وتبدأ أسعارها من 2886 درهم إماراتي (خلال عيد الفطر)

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5. يريفان، أرمينيا - زيادة بنسبة 77 % على أساس سنوي

تشكل يريفان، عاصمة أرمينيا، الوجهة الأمثل لعشاق الثقافة، ورغم كونها مدينة صغيرة، إلا أنها تزخر بالمعارض الفنية والمتاحف والمسارح والمباني المستوحاة من ألق العمارة السوفيتية القديمة، فضلاً عن الأجواء العفوية المريحة والمقاهي الشعبية الثقافية، ما يجعل منها وجهة مثالية لتجربة سياحية فريدة.

وتنفرد العاصمة الأرمنية بطابع خاص يستحضر سحر البحر الأبيض المتوسط، حيث يتمتع السكان المحليون بنمط حياة هادئ يقضون أوقاتاً ممتعة في المقاهي والحدائق ويتنزهون على طول الشوارع في سياراتهم الفارهة. كما تحتضن المدينة العديد من التجارب الثقافية، من المعارض الفنية والمسارح وأركان المشروبات المتميزة وعروض الموسيقى الحيّة. وتشكل المدينة بداية مثالية لاستكشاف سائر المدن الأرمنية. ويُنصح خلال زيارتها بالتعرف على دير ’كيغارد‘ المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والمنحوت جزئياً ضمن الجبل المجاور.

تستغرق الرحلات المباشرة من دبي إلى يريفان 3 ساعات و10 دقائق وتبدأ أسعارها من 3631 درهم إماراتي (خلال عيد الفطر)

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* تُظهر هذه البيانات عمليات البحث التي تمت في الفترة ما بين 1 يناير و20 مايو لفترة العيد في عام 2018 و2019 (14-16 يونيو 2018 و4-8 يونيو 2019). يخضع العرض لمستوى التوافر والأسعار قابلة للتغيير.