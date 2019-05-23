أبوظبي ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية للعائلات عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنّف موقع بريطاني متخصص في السياحة العائلية أبوظبي بين أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم مفضلة عائلياً.

وحلّت أبوظبي في الترتيب التاسع عالمياً بين أفضل المقاصد السياحية المفضلة عائلياً في العالم على قائمة «كلوب ميد» البريطاني السياحي بناءً على أحدث استطلاع أجراه الموقع بين عملائه، حسب ما ذكره موقع هوتليرز المتخصص في السياحة العالمية.

وقام الاستطلاع على خمسة محاور، تشمل متوسط الإنفاق خلال العطلة يومياً وعدد الزائرين من بريطانيا لقضاء العطلات، وعدد التعليقات التي وضعتها العائلة على مواقع التواصل الاجتماعي في العام الماضي، وترتيب البلد على مؤشر السعادة العالمي، وتكلفة الوجبة في مطعم فاخر في البلد المقود وعاصمته.