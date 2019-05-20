خبراء يتوقعون نمواً كبيراً لقطاع السياحة في أبوظبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقع خبراء أن يسجل قطاع السياحة في أبوظبي نمواً كبيراً من خلال جهود الإمارة لتطوير صناعة الترفيه والسياحة.

ونقلت مؤسسة «هوتلير ميدل إيست» الاستشارية السياحية عن كريستوفر لوند رئيس منطقة الشرق الأوسط في كوليرز العالمية للاستشارات العقارية، أن قطاع السياحة من المتوقع أن يسجل نمواً كبيراً في أبوظبي والإمارات، وسوف يتعزز بتمويل مشاريع السوق المتوسطة (أقل من الفاخرة وأعلى من الاقتصادية).

وأضاف، أن هناك جهوداً متجددة لتعزيز قطاع السياحة الثقافية والترفيهية بصفة خاصة، شملت افتتاح متحف اللوفر وحديقة وارنر براذرز للترفيه. وأعرب عن توقعاته بنمو كبير في سوق السياحة المتوسطة خاصة المنتجعات، حيث تحتاج المدينة إلى مزيد منها.