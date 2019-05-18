المصدر: إعداد - ضحى الحاج

تُرى، أيّ الوجهات تجذبنا هذا الشهر؟ وما الّذي قد يذكي رغبتنا في السفر إليها خلاله؟ هل هي بقايا عادات تحييها خلال رمضان أم هي العبادات؟ أم الزينات والحلوى والسهرات؟!

وجهات عديدة قد تجذبنا للسفر إليها هذا الموسم على رأسها رحلات العمرة ثم السياحة في الأقطار الإسلامية يتبعها التحضير لإجازة العيد؛ لكن سببا واحدا هو ما يغريك لاستخدام تطبيق Wego وهو المقارنة الأسرع والأدق بين عروض الرحلات وخيارات المبيت حول العالم، وقبل أن نتعرف معًا على أسرار الحجز الناجح للعمرة والوجهات الأكثر طلبا في رمضان والعيد، دعونا نرتب أحلامنا.. نكثف طاعاتنا.. نصِل أرحامنا.. ونستعد لأحلى الرحلات!



عروض الطيران لعمرة رمضان

إلى جانب العروض اليومية على خيارات المبيت التي تشمل الفنادق والمنتجعات وشقق "إير بي إن بي"، بانتظار المعتمرين هذا الشهر عروض حصرية على رحلات الخطوط السعودية على wego، وذلك لتشجيع السفر الديني والسياحي تناسب كل ذوق وميزانية، عند اختيار رحلة الطيران في رمضان احرص على أن تكون الرحلة ليلية قدر الإمكان، أما عند اختيار موقع مكان المبيت خلال العمرة احرص على أن يوفر المكان وصولا مريحا للحرم الشريف وتذكر أن الفنادق الأقرب هي الأكثر راحة لتجنب الازدحامات الخانقة.



فنادق مكة المحببة لمعتمري رمضان

لإقامة منخفضة التكاليف ومريحة في الوقت نفسه فإن فندق اراك أجياد والدانة الماسية عناوين محببة للمعتمرين ففي حين يقع اراك أجياد على مسافة 1.5 كم من الحرم ويوفر حافلات مكوكية إلى المسجد الحرام على مدار الساعة، يمنحك الدانة الماسية مرافق متكاملة لتحظى بإقامة شديدة الخصوصية وخدمة ذاتية. أما إذا كنت تبحث عن فنادق الخمس نجوم الفاخرة التي تقع على مسافة بين 300-500م عن الحرم وتوفر وسائل راحة ضمن أعلى مستويات الخدمة بالإضافة وغرف ذات إطلالات مباشرة على الكعبة المشرفة، ننصحك بالاطلاع على عروض ساعة مكة فيرمونت، سويس أوتيل، إم هوتيل مكة ميلينيوم، بولمان زمزم مكة، ودار الإيمان رويال.



الوجهات الرمضانية الاكثر حجزا

لا شك أن المملكة تتربع على قائمة أمنيات الصائمين الذين يفضلون رحلة العمرة ويضعونها على سلّم أولويّاتهم، إلا أن أقاليم عربية وإسلامية عديدة تلقى إقبالا كبيرا من قبل المسافرين العرب هذا الشهر على رأسها مصر ، المغرب، تركيا أذربيجان، ماليزيا والإمارات؛ أما الوجهات الأوروبية الأكثر حجزا لهذا الشهر تتصدر كل من بريطانيا واسبانيا وفرنسا قوائم أمنيات المسافرين فبينما تقيم بريطانيا " استعراض تشيلسي للورود" بين 21 و 29 مايو، تستقبل فرنسا آلاف الزائرين لمتابعة سباق الفورمولا وان على حلبة موناكو بين 23 و 26 مايو، أما اسبانيا فتجري سباقات الفورمولا في حلبة كاتالونيا بين 10 و 12 مايو، وتحيي فعاليات مهرجان مدريد الشهير بين 10 و 19 من نفس الشهر.



أجمل وجهات العيد

في العيد تتسع الخيارات لتشمل وجهات آسيوية وتتسم السفرات بالطابع العائلي بشكل بارز، الأقاليم العربية الأكثر طلبا هي مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية، كما تستعد كلا من الأردن وتونس لاستقبال أعداد كبيرة اعتبارا من أيام العيد، تليها الهند وتايلاند وماليزيا واندونيسيا في شرق آسيا، أما تركيا تستقبل أكبر نسبة من زائريها في الجزر والمنتجعات الشاطئية التي تعد الأمثل للاستجمام العائلي الذي يسبق موسم الصيف الحار والمزدحم، إلى جانب مجموعة من دول أوروبا الشرقية.