«ريكسوس باب البحر».. الفندق المفضل للأطفال

المصدر: دبي - البيان

حصل منتجع ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة، على جائزة «أفضل الفنادق ذات الخدمة الشاملة في الشرق الأوسط»، والفندق المفضل للعائلات والأطفال في جوائز السفر العالمية للمرة الخامسة على التوالي.

ويعد الفندق الخيار الأمثل للعائلة التي تود قضاء وقت مميز في الإجازة، إذ يوفر «نادي ريكسي» نشاطات ممتعة للأطفال تشمل ساحة ألعاب وغرفة لممارسة وتعلّم الفنون والنحت وغرفة سينما، بالإضافة للعديد من الأنشطة التفاعلية تحت إشراف أخصائيين وخبراء.

كما يقدم الفندق أنشطة ومرافق للشباب كطاولات البلياردو وملاعب لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة الشاطئ، وبوجود هذه الخدمات يتسنى للأهل الاسترخاء والاستمتاع بإجازة بعيداً عن العمل وضوضاء المدينة.

وتم دعم المنتجع بمرافق ترفيهية جديدة، حيث يستطيع الأطفال الاستمتاع بحديقة الملاهي والألعاب المائية، كما يتميز بنادي «ريكسي» الأكبر في المنطقة للأطفال الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الممتعة.

فمنذ افتتاحه عمد «ريكسوس باب البحر» إلى تعزيز مكانته بوصفه أحد المنتجعات الفاخرة الفريدة من نوعها في الدولة، وذلك بحصوله على العديد من الجوائز العالمية المرموقة بفضل خدمات الضيافة المتميزة المستوحاة من الثقافة التركية التي يمنحها لضيوفه، وأجوائه الفاخرة التي تجمع ما بين الهدوء والترفيه.

بالإضافة إلى مطاعمه المدارة باحتراف. كما يعرف الفندق حول العالم بنمط الخدمة الشاملة، التي تمنح الضيوف إمكانية لا محدودة لتجربة أنواع الأطعمة والمشروبات الفاخرة المختلفة.