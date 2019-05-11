«أسكوت» تعتمد خطة تحوّل رقمي لدعم توسعها العالمي

المصدر: سنغافورة - البيان

كشفت «أسكوت»، وحدة الأعمال السكنية المملوكة بشكل كامل لشركة «كابيتالاند»، عن عزمها اعتماد خطة تحول رقمي بغرض دعم محفظتها السكنية العالمية ذات النمو المتسارع، وتهدف «أسكوت» بهذه الخطوة إلى تعزيز نمو العائدات وتحسين كفاءة العمليات وتزويد العملاء وشركاء الأعمال بقيمة أفضل، وذلك عبر عملية تحول متكاملة تشمل كل أنظمتها الرقمية.

وبالإضافة لإطلاق برنامج «جوائز أسكوت ستار»، وهو برنامج الولاء الأول من نوعه عالمياً ضمن قطاع الشقق الفندقية الذي يقدم مرونة كاملة لكسب واستبدال النقاط، تعتمد «أسكوت» حالياً نظاماً جديداً لإدارة العائدات، جنباً إلى جنب مع تحديث نظامها العالمي لإدارة العقارات ليصبح نظاماً قائماً على تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

رقم قياسي

وقال كيفن جوه، الرئيس التنفيذي لـ«أسكوت»: «سجلت محفظة «أسكوت» العالمية معدل نمو سنوي مركب بلغ 32% خلال السنوات الأربع الماضية، وشهد عام 2018 تحقيق رقم قياسي تمثل بإضافة أكثر من 30 ألف وحدة إلى محفظتنا العالمية، الأمر الذي أسهم في توسيع حضورنا إلى ما يزيد عن 170 مدينة على امتداد أكثر من 30 بلداً.

كما نتمتع حالياً بقدرات استثنائية للتوسع وتنمية محفظتنا بصورة تتميز بالكفاءة، وذلك تزامناً مع مضينا قدماً في نموذج أعمالنا المعتمد على الأصول عالية القيمة، عبر عقود الإدارة واتفاقيات الامتياز التي تصب جميعها في إطار تحقيق هدف «أسكوت» للوصول بحجم محفظتها إلى 160 ألف وحدة عالمياً بحلول 2030.

وبهذا الإطار، تُجسد التكنولوجيا عاملَ تمكين محورياً من شأنه دعم هذا التوسع السريع وتعزيز مصادر الإيرادات المتعددة لدينا.

وكجزء من جهود التحول الرقمي التي تتبعها «أسكوت»، يُقدم برنامج «جوائز أسكوت ستار» للعملاء عدداً غير محدود من النقاط التي يمكن كسبها، فضلاً عن عدم وجود حد أدنى من النقاط اللازمة للاستبدال وأوقات محددة لانتهاء فترة الاستفادة منها، إلى جانب إمكانية ترشيح غيرهم من الضيوف لكسب النقاط.

مواقع الحجوزات

بغرض إضفاء مزيد من التميز على إطلاق برنامج جوائز «أسكوت ستار»، عملت الشركة على تحديث مواقع الحجوزات الخاصة بها بما يمكّن المستخدمين من الوصول إلى جوائزهم، وخيارات استبدال النقاط، فضلاً عن تاريخ الحجوزات والتفضيلات الخاصة بهم عبر لوحة تحكم مُخصصة.

كما حرصت «أسكوت» على النهوض بمستوى تجاربها الإلكترونية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على إجراءات حجز الغرف واختصارها من 6 إلى 3 خطوات.