المصدر: إعداد - لؤي عبدالله

سوتشي عروس البحر الأسود التي تستلقي بين سفوح جبال القوقاز والممتدة على أكثر من 145 كلم على شواطئ البحر الأسود لذلك فهي أطول مدينة في أوروبا وتعتبر مرتفعات «كراسنايا بوليانا» في المدينة من أبرز المصايف السياحية في المنطقة.

تقع المدينة في الاتجاه الجنوب الشرقي من مدينة «كراسنودار» مركز إقليم كراسنودار، وتقسم مدينة سوتشي الكبيرة إلى 4 مناطق هي: «ادلر» و«خوستينسكي» و«وسطي» و«لازوريفسكي» وكل هذه المناطق تشكل مجتمعة أضخم مجمع للمنتجعات والمصحات في روسيا، ويمكن اعتبار المدينة فندقاً كبيراً ويصل عدد الذين يصطافون في المدينة حوالي 5 ملايين شخص سنوياً.

تتمتع سوتشي بمناخ استوائي رطب، أي أن درجات الحرارة رائعة طوال العام، في حالات نادرة يمكن للإنسان أن يعيش في القطب الشمالي.

وفي نفس الوقت في إفريقيا، مدينة سوتشي تحقق لك تلك المعادلة، إذ يمكنك أن تتزلج على مياه البحر الأسود الدافئة، ومع الوقت تجرب التزلج على أحد الجبال المطلة على المدينة بجوها المختلف. سوتشي تقع في منطقة شبه استوائية لذلك فهي تتمتع بمناخ معتدل معظم أيام السنة.

السياحة في سوتشي تجمع بين السياحة العلاجية المميزة، والسياحة التاريخية البارزة بين القلاع والقصور المشيدة فوق المرتفعات، هي مدينة تعالج الأبدان، وتعالج التراث، هناك وجوه مختلفة للفنون المسرحية والأشكال الثقافية، أما الألوان الطبيعية فيمكن أن تراها على شاطئ البحر الأسود، اللؤلؤة الخاصة بهذه المدينة المليئة بأماكن الترفيه.

العلاج الطبيعي

حولت منابع المياه المعدنية في المنطقة المدينة إلى منتجع للعلاج الطبيعي منذ القدم، واليوم يوجد في المدينة أكثر من 50 منبعاً للمياه المعدنية تستخدم للشرب وفي حمامات العلاج الطبيعي.. وتوجد في سوتشي احتياطيات كبيرة للطين والطمي العلاجية، ومن خواص هذه الطمي العلاجية أنها تحتفظ بالحرارة وذات لدونة عالية. ويقصد المرضى من روسيا والبلدان الأخرى منتجع سوتشي لعلاج عللهم.

حيث تستخدم المياه المعدنية والطين والطمي في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعظام والعضلات والجهاز العصبي والجلد والجهاز البولي والتناسلي والجهاز الهضمي والغدد الصماء والجهاز التنفسي والفم والأسنان وغيرها من الأمراض.

فعاليات

تقام في مدينة سوتشي فعاليات محلية وعالمية مثل مهرجان «كينتافر للأفلام السينمائية» والمهرجان المسرحي «الفصل المخملي لسوتشي» ومهرجان عرض الأزياء وغيرها.

إضافة لذلك تقام في المدينة بطولة أندية العالم بلعبة البلياردو وسباق الدراجات الدولي وسباق السيارات وسباق الزوارق واليخوت وهناك أيضا مهرجانات جميلة للأطفال مثل مهرجان «سحر الرقص» ومهرجان «الحكاية السحرية» وغيرها،وتعتبر مصيفاً يحظى بشهرة واسعة بين مواطني روسيا.

شهد ملامح المدينة تغيرات كبيره بعد تنظيم الألعاب الأولمبية عام 2014 حيث ظهرت عشرات الفنادق والمنتجعات على اختلاف فئاتها وأنواعها الأمر الذي ساهم في توفير طاقة استيعابية كبيرة للفنادق المنتشرة على ساحل البحر أو على سفوح الجبال.

ومن اهم المعالم السياحية في المدينة حديقتا آربوريتوم وريفييرا وهما من أشهر الوجهات التي يُقبل عليها الزوار في المدينة. وتشكل جبال القوقاز خلفية رائعة الجمال لمدينة سوتشي، وتضم هذه الجبال منتجع كراسنايا بوليانا القريب للتزلج على الجليد.

تاريخ المدينة

تعتبر سوتشي من المدن القديمة ذات التاريخ الطويل؛ حيث تُشير الدراسات والأحافير التي وجدت فيها إلى أنّ السكان استوطنوا فيها منذ أكثر من مئة ألف سنة، وعندما انتهت الحرب القائمة بين روسيا وتركيا اتفقت الدولتان على أنّ الأراضي الواقعة من مصب نهر كوبان إلى حصن القديس نيقولاي هي أراضٍ تتبع للدولة الروسية.

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