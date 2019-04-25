رحلتك الأولى إلى لندن حارسة ضفاف التايمز

المصدر: إعداد - ضحى الحاج

"هنا حاضنة التاريخ والثقافة، عاصمة الموضة والترفيه، هنا قصر باكنجهام وبيج بن والهايد بارك، هنا مدينة التاج والضباب وسرّ البهجة ولمّة الأحباب ؛ هنا لندن!"

بهذه الكلمات اتخيل مضيفة الطيران ترحب بنا على متن رحلتنا المتجهة إلى لندن، لندن التي كانت تدهشني في كل زياراتي إليها بجديد سياحي باهر أو حراك فنيّ وثقافيّ أقل ما يوصف أنه ساحر، هي حلم للباحثين عن سحر الفخامة وسر الأصالة في وجهة أوروبية واحدة؛ وإذا كان لديك شغف لعيش تجربة مشابهة أنصحك بالاستفادة مما يلي والاستعداد لزيارتك الأولى إلى هذا المتحف المؤرّخ للجَمال والذي سيغريك حتما بالبقاء لمدّة أطول:



قبل الطيران إلى لندن: تحديد الأيام والمسار



كخطوة أولى بعد الحصول على التأشيرة السياحية، يترتب عليك تحدد عدد أيام الرحلة، ويفضل ألا تقل عن أربعة أيام، وبناء على عدد الأيام قم بتوزيع الأنشطة التي تهتم بها مع الاهتمام بزيارة أنشطة قريبة من بعضها في نفس اليوم الواحد؛ فمثلا ويستمنستر والقصر الملكي، بيج بن وعين لندن جميعها في منطقة واحدة، وكذلك الحال عند الحديث عن حصن لندن، جسر البرج، سوق بورو ومنطقة المتاحف. وقد تمتد زيارتك لأكثر من أسبوع تنطلق خلالها في رحلات قريبة من لندن كزيارة غابة أشداون أو قلعة ليدز، بيكونسفيلد، ليجو لاند أو حتى رصيف برايتون الشهير، وأيا كانت خياراتك فان اليوم الأول والأخير غير مناسبين للقيام برحلات خارج المدينة.



تذاكر الطيران الأرخص



إذا كنت مسافرا مع العائلة وتحرص مثلي على السفر بميزانية محدودة، فلا بد من اعتماد منصة بحث تتيح لك المقارنة بين عدد كبير من الخطوط الجوية العربية والعالمية بما في ذلك عروض شركات الطيران الاقتصادية، ابدأ البحث مبكرا قدر الإمكان وكن مرنا في تواريخ البحث، واطلع على عروض فلاي ناس على Wego كمثال على خطوط جوية اقتصادية تمنحك سعرا منخفضا مقابل استعدادك للتنازل عن بعض الكماليات على متن الطائرة كالوجبات أو وسائل الترفيه.



من المطار إلى.. قلب لندن

الرحلات الجويّة المتجهة للندن قد تهبط في أحد المطارات الدولية الخمسة الموزعة حول المدينة، وفي حين يعدّ مطار لندن هيثرو من أفضل مطارات المملكة المتحدة وأكثرها ازدحاما، وترتبط مطارات هيثرو ونيوكاسل بمراكز المدن عبر مترو الأنفاق الذي يعدّ الأسرع والأرخص تكلفة، ويمكن لزوار لندن الذين يهبطون في مطار هيثرو باستقلال قطار هيثرو إكسبريس من محطة بادينجتون للتوجه إلى مركز المدينة، أما من مطار لوتون وجاتويك إلى المدينة فيمكن اعتماد حافلات easybus.



هل هناك خيارات مبيت "أفضل"؟

يختلف مفهوم الأفضل لدى كل منا متأثرا بالمعايير التي نبحث عنها عند البحث عن مكان المبيت في المدينة. وعند الحديث عن مدينة مثل لندن فليس هناك مركز سياحي واحد يمكننا الإشارة إليه ومنحه لقب الأفضل، من هنا يبقى مكان المبيت الأفضل هو إما الأوفر أو الأقرب إلى مركز المدينة الأقرب لاهتماماتك، مع ذلك على المكان أن يكون قريبا من وسائل المواصلات العامة، فعلى سبيل المثال المنطقة المحيطة بمحطة مترو بادينجتون توفر مجموعة من الفنادق الممتازة بسعر مريح، وفي هذا السياق أنصح باستغلال ميزة المقارنة على الخريطة التي توفرها منصة تطبيق wego، فمقارنة عروض الفنادق مع أسعار الشقق airbnb في نفس المنطقة قد توفر عليك مبالغ طائلة في تكلفة المبيت سيما إذا كنت مع العائلة.



العملة والمصروف اليومي

في لندن حيث لا يرحب باليورو، الجنيه الاسترليني هو سيد المعاملات المادية والعملة الرسمية المعتمدة، لذا يفضّل الاحتفاظ بمبلغ نقديّ للتسوق والمواصلات مع مراعاة الاحتفاظ بمبالغ نقدية بسيطة وبطاقة مصرفية، وانصح بالصرافة في أحد مكاتب البريد المنتشرة فهي لا تتقاضى أي عمولة مقابل ذلك، أضف إلى ذلك أن البطاقات المصرفيّة تحترم تقريبا في كل مكان، وبخصوص أجهزة الصرافة الآلية فهي متوفرة على نطاق واسع في جميع المدن والقرى. أما المصروف اليومي فيتعلق بمخططاتك وعموما إذا استثنيت الفندق والتسوق ستكفيك 50 جنيه استرليني أو أقل لليوم الواحد للمواصلات والطعام في الأماكن الشعبية و لشبكات المحلية، وفي حين قد تدفع 2-3 جنيهات مقابل مشروب بارد في مقصف شعبي، تتراوح أسعار التذاكر بين 15-50 جنيه تتعلق بنوع الفعالية.

تسوق رخيص في لندن؟

مع أنني لست من هواة التسوق في السفر، إلا أن خيارات التسوق المغرية في لندن حقا مربكة ولا تقاوم، وفي حين يمتاز شارع أكسفورد الشهير بأجوائه الفاخرة ومتاجر الماركات العالميّةوهو بلا شك وجهة أثرياء ومشاهير العالم المحبّبة للتسوّق، أفضل التسوق في متاجر مثل بريمارك وهارودز؛

هارودز الواقع على مسافة قريبة جدا من حديقة الهايد بارك في شارع برومبتون موقع مميز للتسوق سيما في موسم التخفيضات الكبرى، أما بريمارك فهو أحد العناوين التي لا أفوتها لشراء ملابس مميزة عالية الجودة لكل العائلة مقابل أسعار منخفضة جدا، يفضل زيارته في الصباح الباكر والابتعاد عن عطل نهاية الأسبوع.



طعام حلال في لندن؟

نعم، فلم يعد من الصعب عيش أجواء عربيّة في وسط لندن الفاخرة، استمتع بأطباق مميزة من مختلف المطابخ الشرقيّة في ادجور رود الشهير بشارع العرب الغني بالمأكولات الحلال المميزة إلى جانب محال التسوّق، وعموما تتوفر في عدد كبير من المطاعم خيارات نباتية ومأكولات بحرية، لا تتردد باخبار النادل بإعداد وجبة السمك المقلي مع الشيبس الخاص بك بدون استخدام الكحول.



منطقة كبيرة جدا تضم مجموعة من شبكات المطاعم العالمية وشوارع التسوق هي ويست إند المحببة لكونها جزءا من المنطقة المعفيّة من الضرائب، ففيها تتوفر إمكانيّة الاسترجاع الضريبي، وضمن هذه المنطقة يتواجد كل من ميدان بيكاديللي، ترافلجار، شارع أوكسفورد، سوهو وسوق وكوفنت غاردن وستتمكن من التنقل بينها بسهولة تامة.



معالم:



01 | عين لندن وجسر البُرج {تاور بريدج}

في الجزء الجنوبيّ من لندن أنت على موعد مع مجموعة من العناوين المميّزة، عجلة عين لندن الشهيرة وجسر البُرج المعروف باسم "تاور بريدج" أو "جسر لندن" أبرزها؛ لا تفوت ركوب العجلة لتحظى بإطلالات غاية في الجمال على المدينة.

02 | مبنى البرلمان، برج الساعة {بيغ بن}

"بيغ بن" أو برج الساعة الرمز الرسميّ للعاصمة لندن، محطة أساسيّة في لندن، كما أنّ مبنى البرلمان بجانبه يعد أحد أجمل المباني على صعيد المملكة كلّها، احرص على زيارتهما.

03 | كنيسة ويستمنستر و كاتدرائيّة سانت بول

لا تفوّت جولة في المكان الذي شهد زفاف الأمير وليام والدوقة كيت ميدلتون، إنّه بلا شكّ أحد أجمل وأهم العناوين في لندن: "كنيسة وستمنستر"، فيها يتم تتويج ملوك بريطانيا، أما زيارة لكاتدائيّة سانت بول المحاطة بحدائق غاية في الجمال ستضيف بعدا آخر لتجربتك اللندنيّة.

04 | المتحف البريطانيّ ومتحف الشّمع "مدام توسو"

في الجزء الشماليّ من لندن، أنت على موعد مع زعماء ومشاهير العالم! متحف الشمع المعروف باسم "مدام توسو" أحد أهم وأجمل المتاحف السياحيّة في المدينة، أما المتحف البريطاني فهو أكبر متاحف المملكة المتحدة وأحد أهم وأعرق المتاحف في العالم.

لا تهمل توثيق التجربة

تذكّر أنّ سفرة ناجحة هي مجموعة تجارب تترك ابتسامة على شفتيك عند تذكّرها؛ لذا احرص على توثيق أجزاء منها بالصور التذكاريّة لأفراد العائلة، للطبيعة، للحلوى وحتى المشتريات، مع عدم الإفراط في ذلك! وليكن عمر تجربتك اللندنية طويلا في قلبك.

من رحال مدونة السفر الصادرة عن Wego