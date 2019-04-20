«ويجو» تتعاون مع «سامسونج» لتثبيت تطبيقها

أعلنت «ويجو» عن شراكتها مع سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإلكترونيات، لتثبيت تطبيق ويجو بشكل مسبق في هواتف سامسونج الذكية، الذي سيتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى عالم حجز الفنادق والطيران بسرعة وفاعلية.

ويوفر موقع ويجو مجموعة واسعة من خيارات السفر والإقامة المتوفرة في السوق، ويعمل على مقارنة الحجوزات بما في ذلك الفنادق والشقق الفندقية والمنازل والفيلات عبر الآلاف من وكالات السفر العالمية والمحلية وشركات الطيران والمواقع الإلكترونية المباشرة للفندق وغيرها.

اعتباراً من 1 أبريل 2019، سيكون تطبيق ويجو متاحاً على هواتف سامسونج الذكية وعبر المتاجر في دولة الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت والأردن ومصر.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في ويجو: «لقد شهدنا ارتفاعاً في نسبة المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يستخدمون الهواتف الذكية لحجز عطلاتهم.

وتأتي هذه الخطوة كداعم لهذا النمو، وتهدف إلى تبسيط تجربة تسوق السفر للمستخدمين، حيث أصبح من الأسهل للمسافرين الوصول الفوري إلى أكبر سوق سفر عبر الإنترنت في المنطقة على أجهزتهم المحمولة».

ومن جهته قال فراس يونس، رئيس قسم المحتوى الرقمي والخدمات في شركة سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن ملتزمون بتوفير تجربة استثنائية ومناسبة للهواتف الذكية لعملائنا في الشرق الأوسط. وستتيح هذه الشراكة للمستهلكين سهولة الوصول الفوري للعديد من خيارات السفر المتوفرة على ويجو».