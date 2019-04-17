المغرب.. راقصة جبال الأطلس

المصدر: إعداد - ضحى الحاج

بعمر يتجاوز الألفيّة وتاريخ يحتضن مزيجا متناغما من أبناء مختلف الثقافات والأعراق من عرب وأفارقة وأمازيغ، وبين قُراه الجبليّة وحواضره العصريّة وثيقة الصّلة بالجذور، الصديقة ضحى الحاج من رحال مدونة السفر الصادرة عن Wego أطلعتنا على أهم ما تجب معرفته قبل زيارة هذه الوجهة الاستثنائية واستهلت حديثها بأن رحلة المغرب هي ابحار في قلب طبيعته السّاحرة وصحاريه المدهشة؛ سيّما أنه ينفرد بمجموعة خاصة من الرموز والطقوس والعناوين التي تواصل خطف قلوب الملايين من السيّاح كل عام وتمنحهم تجارب لن يجدوها سوى في هذه الوجهة الراقصة حيوية وأصالة على قمم جبال الأطلس.

الطيران

تسيّر خطوط جوية عديدة رحلات مباشرة إلى مجموعة كبيرة من المدن المغربية التي تتواجد فيها المطارات الدوليّة، أهمّها: الرّباط، مرّاكش، الدار البيضاء، أغادير، فاس وطنجة. ويعدّ الناقل الوطنيّ للبلاد "شركة الطيران الملكية المغربية" التي توفر رحلات داخلية بين 18 مركزا مختلفا من المغرب. للحصول على أفضل عروض الطيران إلى المغرب استخدم تطبيقات السفر التي تقارن لك بين عروض مختلف شركات الطيران وتمكنك من اختيار السعر الأفضل وفق الميزانية ومسار الرحلة الذي يناسبك.

المواصلات

أشارت الحاج إن زائر المغرب يحظى بخاصية الاختيار بين العديد من وسائل النقل عمليا منذ وصول المطار، تقدم سيارات الأجرة داخل وخارج المدن خدماتها على مدار الساعة، كما تتوفر خطوط الحافلات بمستوى عال، أمّا شبكة القطارات في المغرب فتعدّ الأفضل في أفريقيا وهي تتيح التنقّل بين هذه المدن الكبرى: كازابلانكا/ مراكش/ الرباط/ فاس وتنجير.

التسوق



عند الحديث عن التسوق في المغرب ركزت الحاج على كون الصناعات اليدويّة المعروضة في الأسواق الشعبيّة سيدة المشهد، وأضافت أن هذه الأسواق جزء لا يتجزأ من المشهد الثقافي والاجتماعي وتتميز بطابع مختلف في كل مدينة وقرية متاثرة بالمواد الخام التي توفرها البيئة المحيطة، وأن ساحة الفنا في مراكش خير نموذج حيّ على ذلك.

الطعام

المطبخ المغربيّ ذو شهرة عالميّة بفضل مكوّناته المحليّة ونكهاته الفريدة وأدواته الخزفيّة ذات النّقوش والتصاميم المميّزة، بعض الأطباق كالطاجين والباستيللا والكسكس جزء من هوية المغرب، وتكتسب نكهتها الفريدة بفضل التوابل المغربية الطازجة وطرق الطبخ التقليدية الخاصّة.

مناخ المغرب

يعتبر المغرب بلدا يعيش الفصول الأربع ويعد الشتاء فيه باردا معتدلا نسبيا فيه تكسو الثّلوج قمم الجبال، أمّا فصل الصيف حار وجافّ في المناطق الصحراوية، بينما ترتفع نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية.

وعن سؤالنا حول أفضل الأوقات للسفر ردت الحاج أن الفترة الأمثل لزيارة المغرب هي من أواخر سبتمبر إلى نهاية العام، وكذلك من أواخر مارس وحتى يونيو، وأضافت أنه بالرغم من الحر الشديد يؤمّه السيّاح صيفا بالملايين يقصدون مختلف أنحائه للقيام بتجارب لن يحظوا بها في أي مكان آخر، وفيما يلي أهم المحطات التي تنصح بها:

معالم:

الحمامات المغربية في الرباط

الرباط وهي عاصمة المغرب مدينة ساحليّة سهليّة ووجهة سياحيّة بديعة الجمال تشتهر بحماماتها المغربيّة القديمة ومعابد ومجموعة كبيرة من المرافق والآثار،تاكد من زيارة أسواقها القديمة واستمتع بحمام تقليدي مميز.

ممرات شفشاون وعمارتها الأندلسية

لوحة فنية فريدة فوق القمم الخضراء تتميز بمنازلها وجدرانها وممراتها الزرقاء ذات المداخل الشبيهة بثقب المفتاح القديم، أحياشفشاون القديمة تمتاز بمبانيها ومقاهيها المتأثرة بالعمارة الأندلسية والإسلامية وتعتبر جنّة للمصورين وعشاق الجمال.

مسجد الحسن الثاني في كازابلانكا

مسجد الحسن الثاني أحد العناوين الرائعة في كازابلانكا التي تعد أغنى مدن المغرب من حيث المعالم الأثرية، كما يمكنك زيارة كورنيش عين الدياب، منارة الحنك، درب غلف، حيّ الحبوس وحديقة الجامعة العربيّة.

استديوهات أطلس في ورزازات

ورزازات التي اكتسبت شهرتها بفضلقصباتها فائقة الجمال باتت أحد مواقع لتصوير العديد من أفلام هوليوود، "استديوهات أطلس" في ورزازات ستطلعك بلا شك على جانب مختلف من جوانب المغرب.