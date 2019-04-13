فنادق سويسرا تقدم خيارات متنوعة للنزلاء

تتوفر في سويسرا مجموعة فنادق تزيد على الألفي فندق يمكن حجز غرفها وأجنحتها من خلال شبكة إنترنت تتناسب وتلك الفنادق مختلف الميزانيات التي رصدها السائح للمجيء إلى هذه البلاد وتتراوح أنواع أماكن الإقامة ما بين الفنادق وبيوت الشباب ومواقع التخييم والفنادق العائمة، والإقامة في استراحات في المناطق الريفية.

ومن هذه الفنادق فندق شفايزرهوف لوسيرن الذي يعد بنجومه الخمسة مزيجاً ساخراً بين الفخامة العصرية وبساطة الماضي العريق عاكساً صورة مذهلة عن ثقافة المنطقة.

ويقع الفندق مباشرة على بحيرة لوسيرن مقدماً لزواره إطلالة خلابة على البحيرة والجبال والمدينة. تدير عائلة هاوزر هذا الفندق، الأجزاء التي تقع تحت حماية الآثار، منذ عام 1861. وتم تجديد جميع أجنحته وغرفة (101 غرفة وجناح) في أبريل عام 2014. كما يوجد مطعمان من الدرجة الأولى يقدمان المأكولات السويسرية والمتوسطية الشهية، بالإضافة لبار عصري مع عروض الموسيقى المباشرة. من هذا الفندق ينطلق مهرجان لوسيرن، حيث تحتفل لوسيرن بالحياة، يقع فندق شفايزرهوف لوسيرن ذو الطوابق الخمسة في قلب المدينة وهو في وسط الأماكن المهمة للسائح.

يستقبل فندق شفايزرهوف ضيوفاً مهمين ومشاهير بغرفه الفاخرة التي تتسم بعصريتها. ينزل الفنانون والموسيقيون والمؤلفون في غرف فاخرة مصممة تصميماً انتقائياً، ومن أهم الشخصيات التي زارت الفندق حتى تاريخه بي بي كينغ وريتشارد فاغنر وونستون تشرشل وغيرهم. ويعتبر فندق المهرجان الملهم ونقطة التقاء للفن والحفلات الموسيقية البارزة.