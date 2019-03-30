255 مليار دولار الاستثمار في المطارات العالمية

بلغ حجم الاستثمارات التي يتم تنفيذها في المطارات حول العالم نحو 255 مليار دولار، موزعة على 415 مشروعاً، منها 64 مشروعاً في منطقة الشرق الأوسط بحسب تقرير صادر عن مركز المحيط الهادئ للطيران «كابا».

وأظهر تقرير شركة كابا المتخصصة في أبحاث النقل الجوي أن الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار عموماً، بعد أمريكا الشمالية، ومع ذلك فإن الاستثمار في المطارات الحالية مرتفع في الشرق الأوسط، ويتجاوز ذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبحسب التقرير من المتوقع أن تصل سوق المطارات الذكية في العالم إلى نحو 13 مليار دولار بحلول عام 2019، و14.87 مليار دولار بحلول عام 2021.

وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في «شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض»، إن المطارات في دولة الإمارات تستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشروعات جديدة وتوسعات سيجري تنفيذها على مدى السنوات الـ15 المقبلة.

وأشار إلى أن «الكثير من الشركات العالمية تبحث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة، إذ يحرص العارضون الدوليون على الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في صناعة الطيران، والتي ترتفع إلى مستويات جديدة من التوسع عبر استثمارات تقدر بنحو 90 مليار دولار أمريكي من المتوقع أن تصب في منطقة الشرق الأوسط بحلول العام 2020، حيث ستحظى منطقة الخليج العربي بثلاثة أرباع هذه الاستثمارات».