ماريوت داون تاون أبوظبي.. فندق الفعاليات والمهرجانات

صنف فندق ماريوت داون تاون أبوظبي كعلامة أولى للفنادق الأكثر احتضاناً للفعاليات والمهرجانات في الإمارات، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي والخدمات المتكاملة التي يقدمها لمنظمي المعارض ولرجال الأعمال بحسب تقارير مختصة في فنادق الأعمال والمؤتمرات.

ويستعد الفندق بشكل سنوي لاستقبال موسم المؤتمرات والمعارض من خلال توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها العارضون، والمشاركون في المؤتمرات من حيث القاعات المجهزة بأحدث التقنيات المستخدمة في المؤتمرات والاجتماعات.

وقال مسؤول في الفندق، إن سياحة الأعمال والمعارض تساهم بشكل كبير في رفع إشكالات الفندق لمستويات قياسية، ولاسيما مع تدفق الآلاف من الزوار على فعاليات مهمة، مثل معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» بأبوظبي، كما أن الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، لدولة الإمارات، وما صاحبها من زخم سياحي ساهمت في انتعاش إشغال الفندق لأنه كان خياراً مثالياً للعديد من المجموعات السياحية التي جاءت لزيارة البابا.

ويتمتع فندق ماريوت داون تاون أبوظبي بموقع مثالي مُتوسّطاً قلب مدينة أبوظبي، بالقرب من جميع المناطق الرئيسية المُثيرة للاهتمام، والتي تشمل مركز الوحدة التجاري، والكورنيش، ويمكن الوصول إليه بسهولة من قبل المقيمين في جميع أنحاء العاصمة.