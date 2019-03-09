حملة «أبوظبي حكاية استثنائية» تحصد 5 جوائز عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت أبوظبي 5 جوائز عالمية في حفل توزيع جوائز غولدن سيتي 2019 ضمن مشاركتها في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين.

ونالت أبوظبي الجوائز عن حملتها الترويجية السياحية العالمية «أبوظبي - حكاية استثنائية» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. الأولى فوزها بالجائزة الماسية متفوقة على جميع الوجهات المشاركة، إلى جانب حصولها عن فئة «أفضل فيديو ترويجي سياحي» عالمياً، أمّا الجائزة الثانية فهي حصولها على المركز الأول عن فئة الفنون والثقافة، والجائزة الثالثة هي النجمة الأولى عن فئة «الدول عالمية».

والجائزة الرابعة هي النجمة الذهبية عن فئة «المدن عالمية»، أمّا الجائزة الخامسة فقد حصدتها عن فئة ما الذي يجعل من أبوظبي حكاية استثنائية ضمن المدن العالمية. وحصدت أبوظبي في حفل جوائز غولدن سيتي لعام 2019 التي يتنافس على فئاتها التي تصل إلى 28 فئة أكثر من 140 وجهة سياحية حول العالم.

وشكل جناح أبوظبي في بورصة السياحة العالمية في برلين منصة مثالية للقطاع السياحي لتسليط الضوء على أبرز ما تتمتع به العاصمة من تنوع وزخم في المنتج السياحي على مدار العام، وذلك بأسعار تنافسية، وبنية تحتية ومرافق ترفيهية متميزة ترضي كل الأذواق.

وأكد سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أنّ الفوز يعزز مكانة أبوظبي على خريطة السياحة العالمية بوصفها الوجهة المفضلة للعطلات والترفيه والسياحة بمختلف قطاعاتها والثقافة والأعمال عبر تسليط الضوء على تجاربها الملهمة وحكاياتها الاستثنائية، ما يمنحنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي دفعة قوية لمواصلة العمل على الترويج لوجهتنا في أنحاء العالم.